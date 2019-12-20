禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前網購棉被，事後只不過私訊詢問到貨時間，用詞也相當禮貌，賣家竟像吃了炸藥般，暴走洗對話，並堅決退款給她、不出貨了，囂張又強硬的態度，讓大票網友全傻眼。

女網友在「爆廢公社二館」發文，滿是委屈地問道，「請問大家，問一下大約何時出貨，也不行？」從截圖中可見，她詢問語句相當客氣，一點也沒有咄咄逼人，或者不禮貌的態度；然而，賣家卻莫名其妙發飆，還直接取消這筆訂單。

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賣家當下猛然爆發，劈哩啪啦狂講不停，「上次公告不是有說過，後面買的要禮拜一、二才交貨，今天不是才禮拜四嗎？妳是很後面才買還給妳改單的，很急，我直接退妳款，妳帳號給我，我等一下看到馬上退款給妳、不出貨」、「今天又沒有拖到出貨時間前，面訂的人都已經出貨，公告還告知前兩天我受傷不出貨三四才開始，一、二韓國送貨難道都不用時間寄送台灣嗎」。

▲▼賣家撿到槍，還堅持退款不出貨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

賣家抱怨完一點餘地不留，緊接著說「請妳給帳號，妳的我不會出貨給妳，謝謝。棉被已經比別家購買早到貨很多很多，妳16才付款今天不過才19號10點14分。請提供帳號給我，妳的訂單我不會出貨，退款1850+70運費，謝謝」、「不遵守我會直接取消，妳並不是第一個喊單，前面的人如果沒到根本不會輪到妳這邊，而且韓國那邊一點都沒耽誤，禮拜一我說到貨運行，禮拜二就已經出貨在往台灣。我已經有告知妳我不會出貨，所以不會到，請妳提供帳號以方便退款，妳這麼趕，當初不應該喊單，因為不會馬上到，加上棉被我都有告知貨況跟交貨時間，今天不是已經過了很久」。

眼看對方像機關槍一樣瘋狂掃射，女網友一時間也反應不過來，甚至卑微地多次道歉，「恩對不起，我不是故意要問的」、「對不起」、「我跟妳交易很多次了，請不要生氣，我可以等，真抱歉」、「我不是故意要問的，我也都一直很喜歡妳的貨，每次都會很認真看，只是真的很抱歉，對不起，我不是催貨，我都很準時匯款，之前也跟您面交過，真的很對不起，讓妳生氣」、「可以原諒我嗎？我不是故意的，我也不是會不付錢的人，真的很抱歉，讓妳生氣」。

▲反倒是買家不斷道歉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

超扯對話曝光後，網友紛紛替她抱不平，「傻眼的賣家，問一下也不行，趕快封鎖她避免踩雷吧」、「不用買的這麼卑微，問一下也不行，那貨品有問題是不是要自行承擔？不是只有她在賣，妳別買...退款吧」、「是撿到機關槍是不是啊！人家買家詢問一下不行膩，妳可以簡單回覆買家，請重新詳閱訂單說明就好，在那裡說教是在講幾點的，沒有教養的賣家」、「妳幹嘛一直道歉阿？這種以後就拒絕交易，又不是只有她在賣」。

另外，不少人也留言緩頰，「賣家估計是已經被折磨得有點崩潰了，又剛好妳撞情緒臨界點的槍口上了，所以爆發在妳身上」、「她可能被別人惹到，而妳剛好在最不適當的時機點出現」。

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