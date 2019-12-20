　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼床,棉被,枕頭,睡眠,毯子。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前網購棉被，事後只不過私訊詢問到貨時間，用詞也相當禮貌，賣家竟像吃了炸藥般，暴走洗對話，並堅決退款給她、不出貨了，囂張又強硬的態度，讓大票網友全傻眼。

女網友在「爆廢公社二館」發文，滿是委屈地問道，「請問大家，問一下大約何時出貨，也不行？」從截圖中可見，她詢問語句相當客氣，一點也沒有咄咄逼人，或者不禮貌的態度；然而，賣家卻莫名其妙發飆，還直接取消這筆訂單。

請繼續往下閱讀...

賣家當下猛然爆發，劈哩啪啦狂講不停，「上次公告不是有說過，後面買的要禮拜一、二才交貨，今天不是才禮拜四嗎？妳是很後面才買還給妳改單的，很急，我直接退妳款，妳帳號給我，我等一下看到馬上退款給妳、不出貨」、「今天又沒有拖到出貨時間前，面訂的人都已經出貨，公告還告知前兩天我受傷不出貨三四才開始，一、二韓國送貨難道都不用時間寄送台灣嗎」。

▲禮貌問出貨時間！賣家「220字大暴走」...妹子卑微道歉神扯對話網全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼賣家撿到槍，還堅持退款不出貨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲禮貌問出貨時間！賣家「220字大暴走」...妹子卑微道歉神扯對話網全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

賣家抱怨完一點餘地不留，緊接著說「請妳給帳號，妳的我不會出貨給妳，謝謝。棉被已經比別家購買早到貨很多很多，妳16才付款今天不過才19號10點14分。請提供帳號給我，妳的訂單我不會出貨，退款1850+70運費，謝謝」、「不遵守我會直接取消，妳並不是第一個喊單，前面的人如果沒到根本不會輪到妳這邊，而且韓國那邊一點都沒耽誤，禮拜一我說到貨運行，禮拜二就已經出貨在往台灣。我已經有告知妳我不會出貨，所以不會到，請妳提供帳號以方便退款，妳這麼趕，當初不應該喊單，因為不會馬上到，加上棉被我都有告知貨況跟交貨時間，今天不是已經過了很久」。

眼看對方像機關槍一樣瘋狂掃射，女網友一時間也反應不過來，甚至卑微地多次道歉，「恩對不起，我不是故意要問的」、「對不起」、「我跟妳交易很多次了，請不要生氣，我可以等，真抱歉」、「我不是故意要問的，我也都一直很喜歡妳的貨，每次都會很認真看，只是真的很抱歉，對不起，我不是催貨，我都很準時匯款，之前也跟您面交過，真的很對不起，讓妳生氣」、「可以原諒我嗎？我不是故意的，我也不是會不付錢的人，真的很抱歉，讓妳生氣」。

▲禮貌問出貨時間！賣家「220字大暴走」...妹子卑微道歉神扯對話網全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲反倒是買家不斷道歉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

超扯對話曝光後，網友紛紛替她抱不平，「傻眼的賣家，問一下也不行，趕快封鎖她避免踩雷吧」、「不用買的這麼卑微，問一下也不行，那貨品有問題是不是要自行承擔？不是只有她在賣，妳別買...退款吧」、「是撿到機關槍是不是啊！人家買家詢問一下不行膩，妳可以簡單回覆買家，請重新詳閱訂單說明就好，在那裡說教是在講幾點的，沒有教養的賣家」、「妳幹嘛一直道歉阿？這種以後就拒絕交易，又不是只有她在賣」。

另外，不少人也留言緩頰，「賣家估計是已經被折磨得有點崩潰了，又剛好妳撞情緒臨界點的槍口上了，所以爆發在妳身上」、「她可能被別人惹到，而妳剛好在最不適當的時機點出現」。

►偷偷分享少女的秘密！
 

ET快訊
初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」衝擊一幕2千人灌爆...悲傷
挺韓、罷韓遊行至少十萬人正面交鋒！高雄警「三大警戒區」曝光
《麻辣》女星老公偷吃女同事！崩潰簽離婚協議書「資產全歸她」小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨家／福岡租車肇逃人找到了！台女A到後照鏡「第一時間報警」　關鍵畫面曝光

陳偉殷尋求年薪2000萬美元　傳水手開價差800萬

「很重~妳別下來」黑貓大姊扛米上樓...OL一聽心疼婉拒　神展開暖炸

華為手機狂冒陰森照！相簿裡「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現　網：怕她轉過來

老媽想掰了畢生收藏！全清出變成「一道總裁牆」　網跪求：樓雨晴古靈席娟...

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

贈票／「法老王的黃金寶藏特展」　2020神秘開展　

友借錢失聯！結婚秒傳訊「免紅包，1萬嘟小」　她一看氣炸：1桌才10萬

苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

2020台灣燈會副展區21日點燈　下午花燈遊行...跟著燕子去旅行

楊丞琳爆結婚3個月有喜當媽！　「凸肚孕味照」瘋傳…她親上火線回應

桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

東奧馬拉松路線定案　大通公園出發採半馬＋繞圈

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

韓國瑜第二首競選歌曲現聲！許淑華：《等一個人》完成蔡英文沒辦法完成的事

苗栗「叔姪殺狗案」查出3狗DNA！　二審法官提醒被告「考慮認罪」

北宜公路55公里超馬賽　跑進淡蘭古道支線探險去

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

掃地機器人逃家　失主終於現身了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

全國高中職寒假提早放　週六先補課

東北季風水氣再增多！明天全台飄雨

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈

挺韓、罷韓遊行高雄較勁　遊覽車曝現況

更多熱門

相關新聞

林燕祝鼓勵吳主席失言向蔡總統道歉

林燕祝鼓勵吳主席失言向蔡總統道歉

台南市立委候選人林燕祝認為，國民黨吳敦義主席的用詞造成觀感不佳，但他指的是小英這3年來把台灣帶向一個不知所謂的死巷，多少弊案、多少慘事，大家都看在眼裡。

辣妹夜店熱舞　皮褲炸開露下體

辣妹夜店熱舞　皮褲炸開露下體

開箱網購發現賣家竟「送1隻貓」

開箱網購發現賣家竟「送1隻貓」

東森端最強年菜戰力　奪評比三冠王

東森端最強年菜戰力　奪評比三冠王

她想取消熱門預購訂單　一問…賣家秒出貨

她想取消熱門預購訂單　一問…賣家秒出貨

關鍵字：

網購賣家買家出貨暴走道歉爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面