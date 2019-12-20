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2020年金檢重點出爐　增列中美貿易衝突、陸經濟風險因應機制

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會檢查局公布明年金檢重點，具共通性的跨業別檢查重點，主要有9個業別、6大共通項目。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會檢查局最新發布2020年金檢重點，除了有6大共通項目外，其中受到中美貿易衝突、大陸經濟情勢風險增加的影響，明年對金控公司將新增對經濟情勢變化，是否研擬因應對策及建立集團風險管理機制。

金管會檢查局每年12月都會公布明年金融檢查重點，會參考今年檢查情形與新發布的法令，並因應金融市場及監理需要，挑選各業別應加強關注項目，列為檢查重點。

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檢查局官員表示，2020年具共通性的跨業別檢查重點，主要有9個業別、6大共通項目，包括洗錢防制、打擊資恐及反武器擴散落實情形、法令遵循制度實施情形、公司治理情形、資通安全管理、金融消費者保護作業及個人資料保護。

除了共通性跨業別檢查外，檢查局官員指出，對金控明年金檢部分將著重在4大方向，首先是增加公司治理主管與人員設置；再者是大股東申報持股機制；第三是由於中美貿易衝突、大陸經濟風險增加，檢視各銀行對經濟情勢的變化，將如何因應及對策；第四是內部稽核會了解金控內稽去查銀保證外的子公司，也是查核範圍的重點之一。

至於銀行明年則增加6項金檢，檢查局官員說，第一是交易室內部管理；再者是金融消費者保護，特別是視障者網銀APP功能，是否有落實公平待客原則；第三是理專挪用客戶款項；第四為公司治理主管與人員設置；第五為資通安全管理，尤其是銀行委外雲端業者作業情形；第六是銀行兼營保經代業務。

另在保險業部分，檢查局官員指出，明年金檢重點有3個，包括對高齡客戶投保商品適合度政策的建立及執行、保單示範條款實施與落實、公司治理董事長職能發揮與監理制度的建立；對於明年即將上路的純網銀是否也會列為金檢範圍，官員則說，將會評估狀況。

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金管會檢查局銀行金控保險貿易戰經濟

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