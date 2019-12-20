杜魯道喊話「美國不應與中國簽貿易協議」！　除非2加拿大人獲釋

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美中預計明年一月簽署第一階段貿易協定。對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）19日接受魁北克電視台TVA訪問時表示，美國不應該和北京政府達成任何最終貿易協議，直到2名遭到中國拘留的加拿大人獲釋為止。他口中的加拿大國人正是前外交官康明凱及商人史佩弗，在去年12月溫哥華警方應美國當局要求逮捕華為技術公司財務長孟晚舟後不久，2人就遭到拘留。

綜合加拿大媒體CTV電視網等外媒報導，在杜魯道極力讚賞修改後的北美自由貿易協議的同時，對加拿大、中國之間可能達成類似協議的想法抱持保守立場。他坦言，雙邊關係錯綜複雜，其中一大關鍵因素正是康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）目前仍被北京政府拘留當中。

▲加媒形容，康明凱與人史佩弗被中方拘留，顯然是對加拿大逮捕孟晚舟的報復行動。（圖／路透）

在魁北克電視台TVA周四播出的「Salut Bonjour」節目中，杜魯道點名美國政府，要求當局利用與中國進行貿易談判的機會，作為2名加拿大人獲釋的籌碼，若孟晚舟和2名加拿大人的問題沒辦法解決，美國就不應該和中國簽署最終完整的協議。只不過，目前仍不確定杜魯道口中的貿易協議是明年一月即將簽署的第一階段貿易協議，或是更完整的協議。

杜魯道本周表示，他對2名加拿大人被捲入外交爭端一事感到遺憾，但並不後悔政府履行與美國的引渡條約；但他也坦言，這起事件在過去這一年幾乎影響加、中之間各層面的關係，「這是我們非常嚴肅看到的問題，是加拿大與中國關係之中最重要、最優先的事。」

目前美國、德國、澳洲、英國等國家與機構均公開力挺被拘留的加拿大人，呼籲釋放2人。加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）19日透露，領事官員已分別於本周一、二探視史佩弗及康明凱2人，但礙於隱私法，無法對外說明會談細節。

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