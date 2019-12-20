外資倒貨！台積電一度跌破330元　填息之路遙

▲台積電今日續跌。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

在外資持續倒貨情形下，台積電（2330）今（20）日以332元開出、跌2元，早盤開低走低，一度跌破330元大關，與除息前的344.5元漸行漸遠，填息之路遙遙。

台積電昨（19）日除息，原本市場預期秒填息，但在外資單日賣出22919張持股，當日填息幻滅，拖累大盤跌逾百點收黑。

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美股指數持續創高，但台積電指數卻呈反向，在紐約交易所掛牌的ADR（每單位表彰台積電5股）周四收57.96美元，下跌0.73美元或1.24%，ADR收盤價折合新台幣每股約350.17元。

從外資近日操作來看，本周四個交易日有三天是賣超，近五日賣超達40428張，近十個交易日賣超31604張，相對投信和自營商陸續買進，呈現土洋法人對作局面。

台積電今年改採按季配息，由於今年配發現金股利10元，其中8元為去年盈餘所配發，第1季獲利則配發2元，已於10月17日發放；第2季則於今日除息後，於明年1月16日發放。

然而台積電的基本面仍受市場看好，產能供不應求。由於5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求強勁，讓7奈米產能持續供不應求，產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，供應鏈為等貨付出慘痛代價。

受惠AMD、高通、聯發科等客戶拉貨，7奈米製程需求暢旺，加上5G晶片訂單滿載，市場看好第4季營收將同步創歷史單季新高；加上7奈米產能滿載，造成供應商要排隊等產能釋出，市場預期，台積電業績點火將延續至明年第1季，且在台積電同步上調7奈米和5奈米資本支出下，預料明年上半年量產的5奈米也將供不應求，明年第1季將迎淡季不淡好光景。

▼台積電今日續跌。（圖／資料照）