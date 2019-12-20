　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲苗栗市公所為因應元宵將至，在北苗地區掛起了綠色燈籠，引發民眾議論。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗市公所為因應元宵將至，在北苗地區掛起了綠色燈籠，引發民眾議論。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近日苗栗市街道懸掛起許多的燈籠，但在北苗中正路上卻高掛整排「綠」燈籠；因選舉將至，民眾質疑公所是否有政治上的考量。對此，公所出面回應，這些燈籠街景裝飾，以「金木水火土」五行元素顏色配置，木代表色是綠，所以有綠燈籠，我們會尊重原創，也請民眾勿作過多聯想。

苗栗市公所表示，（火旁）龍是苗栗市元宵特有的一項活動，每年都會在農曆年前在市區馬路兩旁，懸掛上應景的燈籠裝置，往年都是掛上紅色燈籠來增添喜氣，但今年公所採納承攬這次（火旁）龍街景光源布置廠商的構想，讓中正路沿途都有亮點，配合兩旁建築的色調，所以才會用不同顏色的燈籠來作搭配。

請繼續往下閱讀...

市公所說，元宵（火旁）龍的路線，都是從北苗中正路起，直到南苗三角公園止，這次廠商設計發想融入五行元素，並以金、木、水、火、土的代表色黃、綠、藍、紅、橘，打造五尾燈籠造型意象的龍，分佈在沿途路段，只是恰好北苗路段是以綠色為主，才會引起過度揣測；公所也請民眾放心，這些燈籠裝至也還沒有全部完成，將會在1月中旬前完工，請民眾拭目以待。

▲設計燈籠的廠商，以金、木、水、火、土的代表色黃、綠、藍、紅、橘，打造五尾燈籠造型意象的龍，分佈在沿途路段。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲設計燈籠的廠商，以金、木、水、火、土的代表色黃、綠、藍、紅、橘，打造五尾燈籠造型意象的龍，分佈在沿途路段。（圖／記者黃孟珍翻攝）

►偷偷分享少女秘密！

►台61線「最美公路段」前突爆胎　夫妻卡路邊超慌！「機械科」警救援

►苗栗縣山、海線選區藍綠對決　第三勢力崛起搶攻年輕票源

ET快訊
初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」衝擊一幕2千人灌爆...悲傷
挺韓、罷韓遊行至少十萬人正面交鋒！高雄警「三大警戒區」曝光
《麻辣》女星老公偷吃女同事！崩潰簽離婚協議書「資產全歸她」小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

贈票／「法老王的黃金寶藏特展」　2020神秘開展　

友借錢失聯！結婚秒傳訊「免紅包，1萬嘟小」　她一看氣炸：1桌才10萬

苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

2020台灣燈會副展區21日點燈　下午花燈遊行...跟著燕子去旅行

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

贈票／「法老王的黃金寶藏特展」　2020神秘開展　

友借錢失聯！結婚秒傳訊「免紅包，1萬嘟小」　她一看氣炸：1桌才10萬

苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

2020台灣燈會副展區21日點燈　下午花燈遊行...跟著燕子去旅行

楊丞琳爆結婚3個月有喜當媽！　「凸肚孕味照」瘋傳…她親上火線回應

桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

東奧馬拉松路線定案　大通公園出發採半馬＋繞圈

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

韓國瑜第二首競選歌曲現聲！許淑華：《等一個人》完成蔡英文沒辦法完成的事

苗栗「叔姪殺狗案」查出3狗DNA！　二審法官提醒被告「考慮認罪」

北宜公路55公里超馬賽　跑進淡蘭古道支線探險去

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

掃地機器人逃家　失主終於現身了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

全國高中職寒假提早放　週六先補課

東北季風水氣再增多！明天全台飄雨

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈

挺韓、罷韓遊行高雄較勁　遊覽車曝現況

更多熱門

相關新聞

台東天后宮元宵傳統遶境　恢復2天活動

台東天后宮元宵傳統遶境　恢復2天活動

109年元宵日期為2月8日，台東天后宮基於各界關心幾經訮討後，決定恢復傳統方式，舉辦2天的元宵神明遶境活動，時間訂於2月8-9日。

元宵遶境維安零衝突　關警獲鄉長頒獎

元宵遶境維安零衝突　關警獲鄉長頒獎

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9廟前罰跪」

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9廟前罰跪」

鹽水蜂炮 環保局全程監測顧空品

鹽水蜂炮 環保局全程監測顧空品

鹽水烽炮慶元宵　迅速恢復市容

鹽水烽炮慶元宵　迅速恢復市容

關鍵字：

苗栗市公所綠燈籠元宵

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面