苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

▲苗栗市公所為因應元宵將至，在北苗地區掛起了綠色燈籠，引發民眾議論。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近日苗栗市街道懸掛起許多的燈籠，但在北苗中正路上卻高掛整排「綠」燈籠；因選舉將至，民眾質疑公所是否有政治上的考量。對此，公所出面回應，這些燈籠街景裝飾，以「金木水火土」五行元素顏色配置，木代表色是綠，所以有綠燈籠，我們會尊重原創，也請民眾勿作過多聯想。

苗栗市公所表示，（火旁）龍是苗栗市元宵特有的一項活動，每年都會在農曆年前在市區馬路兩旁，懸掛上應景的燈籠裝置，往年都是掛上紅色燈籠來增添喜氣，但今年公所採納承攬這次（火旁）龍街景光源布置廠商的構想，讓中正路沿途都有亮點，配合兩旁建築的色調，所以才會用不同顏色的燈籠來作搭配。

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市公所說，元宵（火旁）龍的路線，都是從北苗中正路起，直到南苗三角公園止，這次廠商設計發想融入五行元素，並以金、木、水、火、土的代表色黃、綠、藍、紅、橘，打造五尾燈籠造型意象的龍，分佈在沿途路段，只是恰好北苗路段是以綠色為主，才會引起過度揣測；公所也請民眾放心，這些燈籠裝至也還沒有全部完成，將會在1月中旬前完工，請民眾拭目以待。

▲設計燈籠的廠商，以金、木、水、火、土的代表色黃、綠、藍、紅、橘，打造五尾燈籠造型意象的龍，分佈在沿途路段。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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