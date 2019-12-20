時速160公里撞進機場航廈！　男凌晨失控開車破牆「殘骸亂噴」影片曝

▲ 薩拉索塔機場臉書粉專說明，19日凌晨發生意外。（圖／翻攝自臉書／Sarasota Bradenton International Airport）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州薩拉索塔國際機場（Sarasota-Bradenton International Airport）日前發生一起離譜意外，來自布雷登頓的一名男子凌晨駕駛一輛白色貨卡高速衝進機場主要航廈，直接撞破行李轉盤區一堵牆壁，現場頓時碎屑飛揚、充滿牆壁和車身殘骸，男子也重傷送醫。

綜合美媒報導，現年40歲的蒙西維斯（Juan Monsivis）19日凌晨本來駕著MC Sierra貨卡在41號公路上向北行駛。警方當時便發現他開車「相當魯莽」，試圖攔下但沒能追上他。蒙西維斯隨後轉向東行駛，約凌晨2時51分撞穿機場西部邊界的鐵絲網，沿著機場內道路疾駛，最後以時速160公里衝進航廈，撞爛玻璃窗、一賭牆壁和一座行李轉盤。

機場公布的監視器影片顯示，蒙西維斯駕車撞破行李提領區牆壁後繼續沿著轉盤間的通道往前衝，接著撞上國家租車（National Car Rental）公司櫃台才停下，沿途汽車殘骸不斷掉落。蒙西維斯則受到重傷，被送往當地醫院。

當地警察瓦特森（Kenn Watson）指出，貨卡撞上的租車公司櫃台後方有2名職員，所幸都沒有受傷，「令人驚訝的是，沒有人受傷。」機場執行長皮科洛（Rick Piccolo）則說明，所幸當天最晚的航班約在事發20分鐘前降落，航廈基本上已經清空。現場在幾小時內清理乾淨，20日的航班也正常起降。

但皮科洛指出，三座行李轉盤中有一座損壞，需要更換，預估整起事件造成逾25萬美元（約新台幣754萬元）損失。根據佛州執法部門說法，蒙西維斯有多起交通犯罪前科，包括多次酒駕、被吊照後無照駕駛，以及非法攜帶槍枝、毆打執法人員、暴力拒捕、肇事逃逸與持有合成大麻等。

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