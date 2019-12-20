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俄國與烏克蘭送氣新協議達成　川普「氣噗噗」祭制裁

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▲▼俄－德天然氣輸送管北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

▲俄－德天然氣輸送管Nord Stream 2。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

烏克蘭是俄羅斯對歐洲送天然氣重要的中繼站，2國原於2009年簽訂的合約將於2019年底到期，歐盟執委會的副主席馬羅斯·塞夫科維奇（Maros Sefcovic）19日表示，在經過歐盟、俄羅斯和烏克蘭數個小時的會談後，已經在所有關鍵要素上達成基礎性的新協議，將在2020年1月開始實施。

俄羅斯目前造有2條新的天然氣管線，分別是Nord Stream 2和TurkStream，前者是通過波羅的海對歐送氣的管線，這管線將使對德國的天然氣供應量比原本增加1倍，而後者是對土耳其等中東地區送氣的管線。

由於Nord Stream 2和TurkStream都沒有通過烏克蘭的關係，這次的會議旨在協商新管線開通後，對於通過烏克蘭的舊管線的利益影響。俄羅斯總統普丁表示，雖然新管線開通在即，但不會放棄烏克蘭的管線，目前正努力尋求讓各方都可以滿意的解決方案，並願意為烏克蘭購買天然氣提供20-25％的折扣。

▲▼歐盟、俄羅斯和烏克蘭的三方會談。（圖／路透）

▲歐盟、俄羅斯和烏克蘭的三方會談。（圖／路透）

俄羅斯近期對於天然氣運送有很大的突破，除了先前對中國送氣的「西伯利亞力量」管線，近期更對原有的歐洲與中東市場更進一步增加供氣量，讓各國對於美國的天然氣依賴程度大幅下降，這讓川普很不是滋味。

美方認為，新管線將加深歐洲對於俄羅斯的依賴，也會增加普丁的影響力。美國參議院就在17日通過對於Nord Stream 2的制裁案，對協助建設的政府單位與公司進行處分，最嚴重可被取消美簽和凍結在美財產。

對此德國外交部長馬斯（Heiko Maas）就表示，希望不要干預歐洲的能源政策，歐洲的事由歐洲決定，而不是美國。

俄羅斯也將於20日在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）舉行會議，繼續協商關於新管線更進一步的細節。

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