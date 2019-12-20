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美160眾議員跨黨派支持！　致函貿易代表籲展開「美台貿易協定」談判

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▲▼美國眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）。（圖／翻攝自推特／@RepSteveChabot）

▲ 美國眾議院台灣連線共同主席夏波。（圖／翻攝自推特／@RepSteveChabot）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院台灣連線（Congressional Taiwan Caucus，簡稱CTC）4名共同主席發起連署，共160名眾議員19日致函貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），首段便稱美國與台灣為2個「國家」，呼籲展開美台雙邊貿易協定談判，為美國創造更多就業機會。

台灣連線主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及席瑞斯（Albio Sires）4人發起的連署獲156名議員跨黨派支持，超過眾院1/3席次的160人共同向萊特海澤發出公開信。

信函首段指出，2019年適逢《台灣關係法》簽署40週年，而這項立法推進兩國間數十年來密切的經濟、貿易與安全關係，促進台美繁榮，因此敦促萊特海澤，認真考慮展開與台灣的雙邊貿易協定（BTA）談判，「我們相信，與台灣達成的協議將透過解決現有的市場准入問題，擴大美國商品市場，也包括農產品。」

信函提到，台灣長期以來都是美國在印太地區的盟友，不僅是美國主要的半導體供應商，也是液化天然氣主要買家、農產品第8大出口市場及第11大貿易夥伴，同時遵循國際勞工組織（ILO）公約，為勞工提供高標準保障。

信函說明，台美貿易與投資關係至今已經為美國創造37.3萬工作機會，而簽署雙邊貿易協定將進一步鼓勵台灣對美國製造業投資，強化美國工業競爭力，也能創造更多就業機會。議員在信中向萊特海澤表示，「我們強烈認為，你為貿易協定談判持續付出的努力將證明我們對台灣及整個區域的承諾。」

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