Uber再受挫！德國法院判決「違反競爭規則」　立即禁止服務

▲德國法院判決，Uber即刻起要停止服務。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

德國法蘭克福地方法院在19日判決，由於Uber欠缺所需的執照，違反經徵規則，禁止其使用租車公司的車輛提供顧客服務，並且立即生效，這個判決可說是Uber再度受到挫敗。

在德國，Uber在法蘭克福、柏林和慕尼黑等7個城市有營運，並與汽車租賃公司以及獲得許可的司機合作。判決指出，Uber現行的服務允許消費者使用租賃公司的車輛，這是違反競爭規則的行為，並將商業模式包裝成提供消費者運輸服務。Uber同時也會選擇特定的司機並自行決定價格。



首席法官指出，從乘客的角度來看，Uber提供了服務，就代表其為企業，意味著Uber必須遵守政府的乘客運輸相關法律。另外，Uber也違反了承租車輛出車後必須先返回總部的義務。

這項判決立即生效，但還可以上訴，德國Uber的一名發言人回應，「將會評估法院的裁決，並且決定下一步的行動，讓我們的服務可以在德國繼續下去」。《路透社》報導，一名知情人士提到，Uber將會考慮再更改其在德國的營運方式，也靠律對該判決採取法律行動。



Uber在全世界多個國家的營運都受阻，在歐洲除了德國之外，還有匈牙利、丹麥哥本哈根以及英國倫敦。在台灣，Uber於上月29日發表聲明表示，為遵守《汽車運輸業管理規則》第103-1條，將調整營運模式，會與多元化計程車隊、租賃車業者、交通主管機關合作。