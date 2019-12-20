　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

賽靈思車規級晶片獲百度自動代客泊車平台採用　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賽靈思AI服務再突破，Alveo加速器卡獲韓SK電訊採用。（圖／取自賽靈思官網）

▲美國可程式邏輯器件半導體廠賽靈思。（圖／資料庫）

記者周康玉／台北報導

美國可程式邏輯器件半導體廠賽靈思（Xilinx）宣布其車規級晶片平台ZynqR UltraScale+ MPSoC為百度量產型自動代客泊車（Automated Valet Parking，AVP）專用車載運算平台ACU-Advanced（Apollo Computing Unit）提供強大動能。同時，百度ACU-Advanced也是為業界第一款基於Xilinx MPSoC ZU5量產的AVP專用車載運算平台。

百度ACU-Advanced專門針對自動代客泊車的特定場景與功能而設計。AVP應用需要先進且強大的深度學習推論能力以應對複雜的駕駛環境，量產型ACU-Advanced借助賽靈思Zynq UltraScale+ EV平台強大的感測器融合和AI處理能力，取代用於概念驗證（proof-of-concepts，POC）的GPU。而且，Zynq UltraScale+ EV與百度深度學習平台框架百度飛漿（Baidu PaddlePaddle）能完全相容，並包括5個攝影機、12個超音波雷達，且能支援攝氏零下40度至攝氏85度的工作溫度範圍，可以完全滿足嚴格的車規級量產要求。

請繼續往下閱讀...

百度自動駕駛技術部資深總監王雲鵬表示，百度為汽車代工製造商（OEM）和一級供應商提供了靈活應變的車載運算平台。賽靈思的技術是百度ACU-Advanced平台的硬體基礎，為我們供應其他解決方案無法提供的車規級量產效能。

賽靈思核心垂直應用市場副總裁Yousef Khalilollahi表示，百度日益成為自動駕駛領域的主要供應商，而賽靈思則是解決AVP和自動駕駛汽車開發相關技術挑戰的理想解決方案供應商。賽靈思透過為百度提供靈活應變的硬體平台，支援百度以多樣化的處理引擎打造靈活且可擴展的自動駕駛系統，整合AI運算加速與功能安全性。

ET快訊
深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來..
肛門痛忍5天！他以為痔瘡　醫驚見3大洞「流湯噴膿」：沒辦法了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

賽靈思車規級晶片獲百度自動代客泊車平台採用　

力旺攜Arm推先進物聯網晶片安全方案　將送格芯22FDX驗證

因應貿易戰　緯創再投85億元設越南子公司　

Costco供應商加碼投資　台商回台方案再添四大案

胎壓偵測器需求增加「連續5個月正成長」！橙的11月營收達3033萬元　年增35.22%

申報長照扣除額者看過來！自行照顧長照患者　31日前取得巴氏量表

金融業前11月大賺6211億創歷史新高　全年可望挑戰6500億

央行理事關注房市發展　總裁楊金龍：商辦、土地交易熱絡但餘屋仍多

這5家銀行「大到不能倒」　金管會祭出4大誘因最快明年上路

航太零組件大廠晟田拚擴產　加碼投資7千萬創造高值化

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

任你釣！超巨泰國蝦比臉大 豪邁老闆開放出清：釣不用錢

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

賽靈思車規級晶片獲百度自動代客泊車平台採用　

力旺攜Arm推先進物聯網晶片安全方案　將送格芯22FDX驗證

因應貿易戰　緯創再投85億元設越南子公司　

Costco供應商加碼投資　台商回台方案再添四大案

胎壓偵測器需求增加「連續5個月正成長」！橙的11月營收達3033萬元　年增35.22%

申報長照扣除額者看過來！自行照顧長照患者　31日前取得巴氏量表

金融業前11月大賺6211億創歷史新高　全年可望挑戰6500億

央行理事關注房市發展　總裁楊金龍：商辦、土地交易熱絡但餘屋仍多

這5家銀行「大到不能倒」　金管會祭出4大誘因最快明年上路

航太零組件大廠晟田拚擴產　加碼投資7千萬創造高值化

21歲男房門反鎖身亡！手機通訊軟體全刪除…姊姊接一通電話嚇傻

奎利罕見曬閃「小7歲富三代男友」！　網讚翻：女神談戀愛變更美了

吳慷仁為新劇《傀儡花》曬黑還爆瘦11公斤　自曝：「指甲縫從沒乾淨過」

楊冪微博更新…男星tag魏大勛「怎麼還沒來」又秒刪！　網驚：這是幫他們官宣？

快訊／莫斯科聯邦安全局總部槍擊…距克里姆林宮步行10分鐘　傳至少3死

喝豆漿可美白？　張棋惠懷孕狂喝「女兒白到快變透明」醫師打臉：是迷思

13歲少年教室前開槍爆頭同學　長期被霸凌笑娘娘腔…失控殺人

具惠善隔空狂嗆安宰賢：我太幼稚了！曝被提離婚心聲「像出車禍被撞」

募款達標僅4成　劉真寒冬做公益超暖心

快訊／桃園龜山鐵皮工廠暗夜大火　警消動員近百人灌救中

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

財經熱門新聞

台肥借貸韓國瑜買豪宅　最高可罰480萬

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

因應貿易戰　緯創設越南子公司　

力旺攜Arm推物聯網晶片安全方案

賽靈思車規級晶片獲百度採用　

Costco供應商加碼投資　台商回台方案再添四大案

國道收費員敗訴　勞動部：年底前撥付最後2.8億元補貼款

快訊／央行利率連14凍！　重貼現率維持1.375%不變

橙的11月營收達3033萬元　年增35.22%

自行照顧長照患者　記得年底前取得巴氏量表

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

加油刷卡族小心了！　Visa警告：駭客組織鎖定純磁條信用卡下手　

日圓創1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

遺贈稅免稅額　最快2021年調高

更多熱門

相關新聞

瑞士加持BMW X3 M馬力衝上610匹

瑞士加持BMW X3 M馬力衝上610匹

BMW預期X3 M將會成為全球銷售最佳的M車款，因此若有改裝廠已開始針對這輛休旅車設計套件的話，也不會讓大家感到太意外，照片中這輛是由瑞士改裝廠Dahler所操刀打造的作品，他們設計了涵蓋性能與外觀的完整升級套件，不僅X3 M能享受到，連機械結構大致相同的X4 M也能沿用

三星拿英特爾CPU訂單　分析師：不可能

三星拿英特爾CPU訂單　分析師：不可能

亞馬遜開發第二代雲端數據中心晶片　運算速度比第一代快至少20%　

亞馬遜開發第二代雲端數據中心晶片　運算速度比第一代快至少20%　

聯發科攜英特爾2021年推5G筆電

聯發科攜英特爾2021年推5G筆電

聯發科首顆5G單晶片深圳亮相倒數

聯發科首顆5G單晶片深圳亮相倒數

關鍵字：

賽靈思晶片FPGA

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

深夜驚見詭異場景…整排男女脫光光

爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一模一樣

走斑馬線被撞飛　車禍畫面曝光

女通緝犯藏媒體公司「變男經理」

236公分巨人生子　兒11歲已長到160

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

男子學校隨機砍人　2童遭捅1人慘死

Sandy鬆口談穩交3年男友「真實身份」

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面