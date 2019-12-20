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美國農業部貿易伙伴清單「將瓦干達除名」　網驚：原來跟黑豹打貿易戰

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黑粉灌低《黑豹》評分。（圖／《黑豹》劇照）

▲網友意外發現，美國農業部誤將瓦干達列入貿易夥伴名單。（圖／《黑豹》劇照）

記者王致凱／綜合報導

美國農業部網站的自由貿易伙伴名單，竟然將漫威中的虛構非洲國家瓦干達（Wakanda）列入，與哥倫比亞、宏都拉斯、巴拿馬等國並列；農業部網站已緊急將瓦干達從名單中撤下，網友則揶揄說，「原來美國正在跟瓦干達打貿易戰。」

路透社報導，紐約軟體工程師法蘭西斯•曾（Francis Tseng）近日上農業部網站查找關稅資料，無意間發現瓦干達出現在美國自由貿易伙伴清單上。法蘭西斯•曾18日將截圖上傳至推特，引發網友熱議。

美國農業部很快發現此問題，並迅速更正了名單，將瓦干達移除。法蘭西斯表示，他趕在瓦干達資料被刪除前，從農業部網站下載了一份美國與瓦干達貿易商品的關稅代碼表，顯示雙方交易商品包括活體動物、乳製品、菸草和酒精。

美國農業部發言人伊倫伯格（Mike Illenberg）表示，網站管理部門會運用測試檔案確保系統運作正常，但負責人卻忘了在測試後將瓦干達相關檔案移除，才會發生此情況。名單修正後，法蘭西斯•曾發表推文揶揄說，「農業部把瓦干達除名了，看來我們和他們也在打貿易戰。」

瓦干達是漫威超級英雄作品黑豹（Black Panther）的故鄉，作品中描繪瓦干達是一個孤立的非洲國家，擁有超先進技術。值得一提的是，在美國農業部資料中，美國並未從瓦干達進口虛構金屬汎合金（vibranium），或是讓黑豹擁有神力的心型草藥。

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