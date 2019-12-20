韓國瑜批台灣經濟表現差　金管會：上市櫃近3年獲利為10年最高

▲根據統計，截至今年11月底，台股現金殖利率達3.83%，加計股票股利為3.99%，表現優於亞洲其他市場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

首場總統政見發表會昨天落幕，國民黨總統參選人韓國瑜批評台灣經濟表現不佳，包括上市櫃公司今年前3季衰退近20%。金管會證期局對此澄清，上市櫃公司近3年獲利為10年來最高，台股也創下29年新高。

金管會證期局表示，上市櫃公司今年前3季累計稅前淨利1兆5,806億元，其中2018年及2017年同期分別為1兆8,892億元、1兆6,279億元，也就是上市櫃獲利近3年，創下10年來的最高。

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證期局指出，台股昨天收盤1萬2122.45點，創下29年來新高，今年以來截至今天（19日），指數上漲2,291點（+23.56%），表現優於新加坡（+4.52%）、香港（+7.56%）、韓國（+7.62%）、日本（+19.24%）、上海（+20.98%）；此外，上市櫃（含興櫃）總市值40.32兆元，已突破40兆元。

另從殖利率來看，截至今年11月底，台股現金殖利率達3.83%，加計股票股利為3.99%，表現優於日本（1.94%）、香港（3.77%）、韓國（2.25%）、上海（2.40%）。

證期局強調，台股目前上市櫃公司基本面穩健，具有高殖利率的特性，大盤指數及市值創29年來新高，與亞洲其他資本市場相較，台灣資本市場表現相當出色。