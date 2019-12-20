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民主黨「拖延戰術」延遲遞交彈劾案　川普轟：可悲到他們自己都不敢信

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▲▼眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲裴洛西不願說明具體何時將彈劾案遞交至參議院。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國民主黨發起彈劾川普總統，條款18日正式於眾議院表決通過，不過眾議院民主黨領袖裴洛西不願具體說明何時將彈劾案送交至參議院進行審理。川普則在推特上批評民主黨是「害怕把案子送到參議院」，因為連他們自己也知道彈劾理由站不住腳。

綜合外媒報導，聯邦眾議院通過兩項彈劾川普總統的指控後，按照程序，眾議院必須將案件送交至參議院，並推選出多位「彈劾經理人」（impeachment managers，或稱彈劾代表）出席參議院的彈劾審判，之後再由首席大法官主持參議院審判。

在彈劾案中，眾議院選出的「彈劾經理人」相當於擔任一般法庭審判中的檢察官角色，而參議員則相當於陪審團角色，將於審判中決定總統是否有罪。當年美國錢總統柯林頓彈劾案中，眾議院當時挑選13名議員擔任彈劾經理人。

▼ 美國眾議院18日通過2項彈劾條款，正式彈劾川普。（圖／路透）

▲▼ 美國眾議院18日通過2項彈劾條文。彈劾川普（圖／路透）

不過，裴洛西（Nancy Pelosi）並未表明何時會將彈劾案送交至參議院。裴洛西在記者會上表示，將會視參議員如何安排彈劾審判，才會決定何時將案子送入參議院。她說，「對民主黨而言，下一步是看看參議院提出的程序，然後決定我們必須推派的彈劾代表人數和人選。」

外界分析認為，共和黨佔多數的參議院有意「速戰速決」，因此參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）先前已經拒絕眾院提出再傳喚其他證人的要求，避免審訊過程節外生枝；裴洛西則希望透過拖延戰術向麥康奈爾施壓，要求參議院配合眾議院的要求。

參議院司法委員會主席葛理漢（Lindsey Graham）19日表示，如果眾議院拒絕將彈劾案送至參議院，將構成違憲行為，形容「這是一個愚蠢且危險的點子」。川普則在推特上說，「裴洛西也感覺到她虛假的彈劾騙局太可悲了，所以她害怕把案子交到參議院。」

▼川普用他慣用的字眼反批民主黨「詐騙」、「可悲」。（圖／路透）

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

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