　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／投信年終重兵集結的族群曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

在股票市場中，除了基本面外，籌碼面也不可或缺。在下一次財報公布前的空窗期中，籌碼的流動將成為主導個股漲跌的致勝關鍵。

文／吳旻蓁

二○二○年在即，距離傳統農曆春節僅剩一個多月，此時不只是投資人幫自己賺紅包的好時機，也是各家投信競爭績效的時刻。這波熱錢潮來勢洶洶，盤面上的強勢標的，除了權值股如台積電、鴻海外，統計最近一個半月以來，投信主要買超的類股來看，從半導體、面板、記憶體、ＰＣＢ、被動元件等產業也都是重點掃貨的對象。

面板雙虎ＰＢ超低

請繼續往下閱讀...

最令人驚訝的是壞了很久的面板廠終於傳來好消息。過去中國為了搶奪市占率，除了仰賴政府的補貼之外，同時也以量價優勢打擊台灣、韓國面板廠，使得ＬＣＤ面板供給大增，造成供過於求，加上今年因貿易戰等區域衝突，導致全球景氣疲軟、消費保守，使得面板報價持續走跌，甚至跌破現金成本。

如今，隨著韓國積極調整產能與關廠、中國面板大廠京東方宣布減產，庫存逐漸降低，加上年底消費旺季需求推動，使面板價格終於在十一月止跌。此外，明年更有東京奧運等大型運動賽事可望帶來一波電視換機潮，需求增加讓面板價格有望於明年第一季反彈；近期也傳出面板廠要調漲價格至現今成本之上，試圖扭轉持續虧損的窘況，利多消息激勵市場信心，推升面板廠友達、群創、彩晶股價群起向上，其中又以面板雙虎友達與群創最受投信喜愛，雙雙買超一萬五千張以上，友達股價更重返十元票面之上，投信也樂觀指出，「面板股最大優勢其實就是基期低，股價淨值比都在○．五倍以下，更何況景氣循環股本來就是買在高本益比、賣在低本益比。」

整體來說，面板供給端的減產或停產，頂多算是給國內面板廠喘口氣的機會，而非解決根本問題，若終端沒有強勁的需求，產能過剩問題只會再次浮現。展望未來，需要新技術的應用以刺激新的市場需求，包括OLED、Mini LED、Micro LED等技術都可望於明、後年逐漸成熟，屆時面板景氣將明顯回溫，早已進場布局高階領域的友達、群創也有望能分一杯羹。

同樣也熬過產業景氣谷底的族群還有記憶體，因美中貿易站因素，自去年下半年開始，客戶減少拉貨，使記憶體庫存水位升高，導致報價急速下跌。

記憶體低庫存迎來春燕

不過隨著負面影響降低，加上明年全球伺服器需求回溫、５Ｇ手機放亮量，以及ＡＩ、物聯網、車用等新型態應用遍地開花，各大投顧包括兆豐、富邦、第一金、玉山等都紛紛押寶，看好記憶體明年成長動能。統一投顧董事長黎方國表示，「低基期的記憶體向下周期已到末段，最壞狀況已過，投資機會再現。」市場信心也反映在股價上，出現強勁的買盤力道，使南亞科、華邦電、旺宏、威剛等記憶體類股股價均沿著短期均線快速上漲，呈現強勁攀升態勢。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2070期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
外公留舊透天10年沒人住..台南妹卻想買新房！網狂勸1條路最
男要看護摸下面還暗示「用嘴壞壞」　她照做月底多100元怒告.
他煮泡麵隨手倒意外混出「神級組合」：很搭　網一撇步煮出東南亞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／無殼蝸牛運動30週年

人民幣匯價改寫10年以來新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

先探／ＣＩＳ需求旺　原相出頭天

先探／投信年終重兵集結的族群曝光

理財周刊／秒懂台幣狂升原因　找到切入商機

深耕5G垂直應用　亞太董座看好三領域

先探／巨人企業稱霸股市

理財周刊／台股站穩一萬二　教你算出主力成本

理財周刊／聚焦IC設計與生技成長股

理財周刊／單身經濟大商機

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

理財周刊／無殼蝸牛運動30週年

人民幣匯價改寫10年以來新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

先探／ＣＩＳ需求旺　原相出頭天

先探／投信年終重兵集結的族群曝光

理財周刊／秒懂台幣狂升原因　找到切入商機

深耕5G垂直應用　亞太董座看好三領域

先探／巨人企業稱霸股市

理財周刊／台股站穩一萬二　教你算出主力成本

理財周刊／聚焦IC設計與生技成長股

理財周刊／單身經濟大商機

前夫尿布丟臉掰惹！名醫黃宥嘉再掀戰　討「超奢華珠寶盒+135萬現鈔」結果出爐

城市躲貓貓　林智堅邀請大小朋友來發掘動物的秘密基地

影／和尚用木魚敲「搖滾神曲」！魔性「咚咚~鏘」狂轟炸　一開口網全笑噴

台灣單雙打世界排名最高　謝淑薇重返國家隊出征聯邦盃

批民進黨「東廠盡出」選舉支票滿天飛　傅崐萁：花蓮人不受恫嚇

貓咪出院異瞳消失！　網友批「飼主抱錯」聽原因全安靜

金格新春推6款「開運新春禮盒」狂吸財運！風水師加碼：吃完留著放東南方「做金庫」

「前世情人」帶財運　康康狂接尾牙春酒場開心進帳400萬

黃啓嘉競選總部成立　95歲老先生杵拐杖相挺：我一生忠黨愛國

高雄對決遊行將屆　激情男留言「帶傢伙來輸贏」警察找上門

財經熱門新聞

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

國泰金：近4成上班族預期年終領不到1個月

賽靈思車規級晶片獲百度採用　

台積電一度跌破330元　填息之路遙

台肥借貸韓國瑜買豪宅　最高可罰480萬

Costco供應商加碼投資　台商回台方案再添四大案

外資喊買！國巨股價突破400元

因應貿易戰　緯創設越南子公司　

力旺攜Arm推物聯網晶片安全方案

國道收費員敗訴　勞動部：年底前撥付最後2.8億元補貼款

自行照顧長照患者　記得年底前取得巴氏量表

威州州長艾佛斯開出重談合約　鴻海仍可符合30億美元稅務優惠資格

明年基本工資漲、中小企業需特約醫護入廠　勞動新制讓你一次看

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

更多熱門

相關新聞

先探／巨人企業稱霸股市

先探／巨人企業稱霸股市

台股即將向12682點歷史新高推進，具有全球競爭力、獲利佳且高總市值的個股從台積電、聯發科開始脫穎而出；只要全球ETF資金未減，這些各地股市領頭羊的優質股可望持續推升，相關供應鏈個股也有機會雨露均霑。

繞著台積電賺不停

繞著台積電賺不停

低價iPhone看俏　供應鏈沒淡季

低價iPhone看俏　供應鏈沒淡季

ＡＩ顛覆傳統醫療邁向新紀元

ＡＩ顛覆傳統醫療邁向新紀元

先探／回檔掃貨低基期股

先探／回檔掃貨低基期股

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面