先探／投信年終重兵集結的族群曝光

在股票市場中，除了基本面外，籌碼面也不可或缺。在下一次財報公布前的空窗期中，籌碼的流動將成為主導個股漲跌的致勝關鍵。

文／吳旻蓁

二○二○年在即，距離傳統農曆春節僅剩一個多月，此時不只是投資人幫自己賺紅包的好時機，也是各家投信競爭績效的時刻。這波熱錢潮來勢洶洶，盤面上的強勢標的，除了權值股如台積電、鴻海外，統計最近一個半月以來，投信主要買超的類股來看，從半導體、面板、記憶體、ＰＣＢ、被動元件等產業也都是重點掃貨的對象。

面板雙虎ＰＢ超低

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最令人驚訝的是壞了很久的面板廠終於傳來好消息。過去中國為了搶奪市占率，除了仰賴政府的補貼之外，同時也以量價優勢打擊台灣、韓國面板廠，使得ＬＣＤ面板供給大增，造成供過於求，加上今年因貿易戰等區域衝突，導致全球景氣疲軟、消費保守，使得面板報價持續走跌，甚至跌破現金成本。

如今，隨著韓國積極調整產能與關廠、中國面板大廠京東方宣布減產，庫存逐漸降低，加上年底消費旺季需求推動，使面板價格終於在十一月止跌。此外，明年更有東京奧運等大型運動賽事可望帶來一波電視換機潮，需求增加讓面板價格有望於明年第一季反彈；近期也傳出面板廠要調漲價格至現今成本之上，試圖扭轉持續虧損的窘況，利多消息激勵市場信心，推升面板廠友達、群創、彩晶股價群起向上，其中又以面板雙虎友達與群創最受投信喜愛，雙雙買超一萬五千張以上，友達股價更重返十元票面之上，投信也樂觀指出，「面板股最大優勢其實就是基期低，股價淨值比都在○．五倍以下，更何況景氣循環股本來就是買在高本益比、賣在低本益比。」

整體來說，面板供給端的減產或停產，頂多算是給國內面板廠喘口氣的機會，而非解決根本問題，若終端沒有強勁的需求，產能過剩問題只會再次浮現。展望未來，需要新技術的應用以刺激新的市場需求，包括OLED、Mini LED、Micro LED等技術都可望於明、後年逐漸成熟，屆時面板景氣將明顯回溫，早已進場布局高階領域的友達、群創也有望能分一杯羹。

同樣也熬過產業景氣谷底的族群還有記憶體，因美中貿易站因素，自去年下半年開始，客戶減少拉貨，使記憶體庫存水位升高，導致報價急速下跌。

記憶體低庫存迎來春燕

不過隨著負面影響降低，加上明年全球伺服器需求回溫、５Ｇ手機放亮量，以及ＡＩ、物聯網、車用等新型態應用遍地開花，各大投顧包括兆豐、富邦、第一金、玉山等都紛紛押寶，看好記憶體明年成長動能。統一投顧董事長黎方國表示，「低基期的記憶體向下周期已到末段，最壞狀況已過，投資機會再現。」市場信心也反映在股價上，出現強勁的買盤力道，使南亞科、華邦電、旺宏、威剛等記憶體類股股價均沿著短期均線快速上漲，呈現強勁攀升態勢。（全文未完）

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