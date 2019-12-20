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先探／謝金河：台股卅年大變貌

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

十二月十七日台股大漲一五七．二四，收盤指數收在最高的一二○九七．○一，我在ＦＢ上看到很多投資人開心地分享台股的新里程碑，因為資深的投資人都記得，台股重新站上一二○○○點這一刻，已經足足相隔三十年了，一九九○年二月十二日這一天，台股寫下一二六八二．四一的歷史天價，那天成交量高達二一六四億元，這是台灣登峰造極的代表作，也是台灣災難的開頭。

主力炒作最終土崩瓦解

當年台股的奔馳靠的是資金的炒作，尤其是在李登輝執政時代，鴻源地下投資公司吸金，瘋狂炒股，把台灣帶向災難，當時台灣人把「台灣錢淹腳目」掛在嘴上，資金瘋狂炒作沒有本益比的資產股，還有本益比跑到上百倍的金融股，我那個時候示警說，台灣大災難來臨，泡沫經濟吹破，台灣恐怕幾十年不能翻身，這是標準的「唱衰台灣」，但那時多數人沈醉在啤酒泡沫中不自覺。

請繼續往下閱讀...

就在一九九○年這一年，台股從登峰造極的一二八六二狂跌到二四八五，在一年之內狂瀉一○○○○點以上，很多股民不知所措，當年狂炒的主力做手，有的跑路，有的官司纏身，市場上被主力炒作過的個股都出現災難，大家可以想一想，一二六八二前後台股的奇景，那個時候最高價的是國泰人壽漲到一九七五元，台北企銀到一一八○元，中華開發是一○七五元，三商銀的華南銀行到一一五○元，一銀是一一一○元，彰銀是一○五○元，尚未併入交銀的中國商銀八六八元，金融股有六檔股價超過千元；最傳奇的是資產股，靠著一塊土地瘋狂炒作，最具代表性的台灣火柴，當年最高炒到一四二○元，後來跌下來最慘剩下二元。

大多數的資產營建股狂炒狂跌成了宿命，我舉幾個代表性的例子，像亞聚陳炒作南港輪胎最高到三三四元，最慘掉到剩下二．六四元，泰豐炒到四一六元，最後跌到六．六元，勤益炒到五二五元，最後跌到四．九五元，士紙到二六一元，最後跌到十四．九五元，王牌資產股台泥也從三○六元跌到七元，新紡從二四九元跌到七．八元。

很多營建股也加入炒作行列，後來跌幅都很慘烈，像是國揚從二一五元跌到○．九一元，全坤建設從四七五元跌到二．八六元，太設從一八九元跌到○．四四元，國產實業從一八一元跌到二．二五元，國建也從一八三元跌到五．九元，營建股在一九九○年跌了一波，到了一九九七年亞洲金融風暴又重創一次。

還有當年呼風喚雨，在股市大顯身手的像華隆集團的翁大銘，整個華隆集團崩解，跟著華隆一起消失的還有鮑朝的中興紡織，亞聚陳炒作益航從二八○元跌到一．五四元，後來經營權數度易主，雷伯龍一度把華國飯店炒到四三五元，一家飯店市值炒到幾百億，最後命運當然是土崩瓦解。

大市值股股價也能翻倍

一些老財團都留下驚人的天價，像台玻到過一八八元，東元到過一七五元，遠紡也到一五三元，華新到過一九○元，聲寶到過一○六元，電線電纜的華榮到過二四八元，大亞曾經漲到二二九元，有資產的中電曾經炒到二九八元，台股從一二六八二狂跌下來，市場出現張榮發的長榮海運一度逆勢突圍漲到九八．五元。

我說了這麼多公司，只是給大家留下一些回憶，其實投資市場有一句重要名言，那個時代的財星雜誌創辦人許吉村先生常常掛在嘴上，叫做「貴上極反賤、賤下極反貴」，也就是說，任何一項資產價格炒太高，價值就「賤」了，但是價值被低估太多，自然就變得珍貴，這個道理也像台灣，這些年很多政治人物把台灣說得一無是處，國民黨的候選人極盡詆毀台灣的能事，殊不知三十年前我已預告台灣必有災難，這是真正唱衰台灣，現在台灣已蹲在地上，休養生息三十年，這個時候正是應該唱旺台灣的時候，但多數人渾然不知。

台股相隔三十年，重新站上一二○○○點，對很多資深投資人來說，這是百感交集的一刻，但是相隔三十年，大家發現台股重返一二○○○點，主角全換了人，這次是台積電、聯發科、大立光加上鴻海領銜的科技創新行情，上周我們提到領航台股四大天王，這一周繼續有佳作。

台積電今年從二二五．五元漲到三四五元，漲幅高達五三％，現在台積電ＡＤＲ市值來到三○七一．七一億美元，ＡＤＲ在美國寫下五九．三二美元的新高，與台灣的股價市值還有一段差距，這也代表台積電用ＡＤＲ當前導，股價仍有上升力道，目前台積電ＰＥ已拉升到二七．一七倍，殖利率二．三一％，看起來不便宜，但是還在合理範圍之內，聯發科漲到四六○．五元，市值拉升到七三二○億，如果以最高價四六四元來算，今年從二二九．五元漲到四六四元，漲幅高達一○二．一七％，這是很難得的大市值股一年股價能大漲一倍的特例。

半導體產業鏈居功厥偉

而在手機供應鏈中，最近香港掛牌的舜宇光學、丘鈦科技股價相繼飆升，丘鈦最近公布「盈喜」，預告二○一九年獲利會比二○一八年成長三五倍，股價已從三．五八港元大漲到十四．七八港元，大立光在十七日大漲二○五元，股價寫下五○四五元波段新高，今年來股價大漲六一．四％，大立光大漲也帶動玉晶光、亞光等光學股走勢，而代工天王鴻海今年從七○．八元漲到九三元，也拉出一波逾三成多漲幅，到目前為止，鴻海本益比仍不到十倍，股價淨值比回到一，仍是市場上相對股價合理的個股。

這是撐起台股奔向一二○○○點最大推力，而這當中整個半導體產業鏈在美中貿易戰中撐起台灣產業半邊天，這當中有兩條主線，一是半導體跟台積電連結的設備供應鏈，例如光罩盒的家登今年大展鴻圖，其他如漢唐、辛耘、弘塑、帆宣、京鼎、世禾及洋基工程等；另一個是ＩＣ設計族群，除了聯發科外，精測寫下一一四五元新高紀錄；前三季ＥＰＳ達十八．○四元的電源管理ＩＣ大廠矽力ＫＹ，股價也漲到一○三五元，除了大立光外，台灣今年新增了好幾家千元級大戶，加上來的伺服器ＩＣ大廠信驊也創下一○○五元高價，台股真正開啟了四千金時代。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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