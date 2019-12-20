理財周刊／聚焦IC設計與生技成長股

台股一萬二千點，台積電再創天價，相較於外資照拂的權值股，個股選股難度升高，具有實質利基的IC設計與生技成長股，仍有更上層樓的機會。

文／馮泉富

十二月十一日晚間對台股而言是關鍵的一天，美國費城半導體指數拉出二．二三％的長紅K，創歷史新高，加上台積電營收創高，讓隔日的台股加權指數跳空大漲，直接脫離盤整區，登上一萬二千點。

弱勢美元成為股市多方續命丹

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對全球而言，同一天更重要的一件事為美元指數跌破年線，不但是美國總統川普實現了弱勢美元的願望，也奠定了熱錢向全球發散的基礎，已在亞洲新興市場流竄的資金，短期內更找不到回流美元資產的誘因了。

緊接著，十二日美股開盤後川普推文表示中美貿易協議有重大進展，不但激勵了美股繼續攻堅，台積電ADR更持續大漲逾三％，這就是台股多頭一鼓作氣，直衝一萬二千點關卡之背景因素。

金融市場最在乎的就是不確定性，當重大不確定性因素暫時移除之下，加上每年最長的財報空窗期，剛好又適逢弱勢美元的推波助瀾，等於讓股市多方吞了續命丹。創高之後能走多遠是另一碼事，還得觀察基本面跟進的速度，但至少延長了維持高檔的時間是確定的，將有助於族群間的輪漲。

由於美元是全球所有商品的報價定錨，弱勢美元的威力，不但能舒緩新興市場的債務壓力與增加流動性，也是所有大宗商品輪流走多的溫床。顯然，在沒有重大變數出現以前，全球資金的風險偏好將拉高，流竄於股市與商品市場。

釋放資金的水龍頭 美國聯準會根本一直沒關

美國聯準會(Fed)日前發布今年最後一次決策聲明，如市場預期按兵不動，並以十比零表決結果，一致通過聯邦基金利率維持在一．五％～一．七五％區間，這也是Fed自五月以來首見無異議決策。

由會後聲明的措辭觀察，顯示其對經濟前景信心增強，多數決策者預期要到二○二一年後才會調整利率。與十月聲明的措辭很大的不同是，刪除了經濟展望籠罩「不確定性」的字眼。

Fed官員並表示，之前三度降息的行動已起了作用，讓美國經濟免受全球成長放緩之衝擊。雖然利率不動，但事實上美國聯準會釋放資金的水龍頭就一直沒關。

美國十月十五日啟動每月購買六百億短債，將持續至二○二○年的六月，以實際行動支持銀行超額存款準備金拉升至一．四五兆的決心，這就是FED所稱不是QE的QE。

名稱不重要，重點是在流動性確實增加了，也一舉解決了長短期利率倒掛的現象，讓金融機構勇於放款。既然資金水龍頭還開著，弱勢美元就可望持續一段時間，則市場游資大概率將持續流向新興市場。

貿易戰休兵＋財報空窗期 個股多空拚聲量

經歷一年半的貿易談判，中美雙方終於達成第一階段談判協議。協定文本包括智慧財產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。

雖然不代表中美爭端就此落幕，但至少不再進一步惡化，美國也暫緩原定十二月十五日對一五六○億美元中國手機、筆電、玩具等商品加徵一五％關稅措施。

美國貿易代表萊海澤(Robert Lighthizer)表示，中美長達八六頁的首階段貿易協議文本基本已完成，中方承諾要每年實現四百～五百億美元農產品銷售額，雙方已將採購數字列入協議文本中。

美方也將降低先前九月一日實施的一二○○億美元商品加徵之關稅，由一五％降至七．五％。中美貿易戰不再惡化對全球經濟皆屬利多，在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，中美達成首階段協議有利於增強全球市場信心，為正常的經貿和投資活動創造良好環境，今年以來全球低迷的企業資本支出，也可望有緩解的機會。

對股市而言，在每年最長的財報空窗期，也是上市櫃公司最易於表述未來願景又不必擔心財報照妖鏡的時刻，股價自然有輪漲空間。

獲利成長生技股具補漲空間 東洋、南光、康聯與金可看俏

如前所述，現階段資金逗留非美元資產的時間將拉長，投資人的交易策略該如何應對呢？若是偏好防禦型資金的交易策略，可將資產配置一部分在貴金屬ETF，一部分放在獲利出現改善的生技次族群。若是積極型的資金，則可以著重在訂單透明度高的電子次族群。

生技族群二○一九年股價表現相較遜於電子股，各類產業如原料藥、學名藥、醫材等歷經洗牌重整之後，部分能夠占據利基市場、具國際競爭力的廠商未來將有機會脫穎而出，因為整體醫療保健屬剛性需求，仍將持續成長。

綜合觀察，全球學名藥市場雖高度競爭，原料藥、學名藥代工整體產業鏈獲利持續受到壓力，但在市場經過洗牌之後，部分產品歐美廠商放棄生產，印度、中國藥廠有些亦因生產、環保問題使成本上升，品質使下游客戶產生疑慮，台灣廠商在高階利基產品則凸顯優勢。

例如學名藥廠東洋(4105)，其仍維持台灣癌症藥物龍頭，獲利穩健成長，近期開發多年的微脂體學名藥正式送件，二○二○年可望取證上市銷售，其他新產品也將陸續進入國際市場。

在微脂體特殊劑型領域上，台灣東洋仍具國際競爭能力，目前本益比相對歷史較為偏低。其他學名藥廠商可持續觀察中國、美國市場之布局，雖然中國市場較為封閉，但無印度藥廠競爭，台廠在特殊製劑產品(Specialty)上仍具競爭優勢，尤其中國推動一致性評價，有利於早期布局相關領域的廠商，例如南光(1752)、康聯-KY(4144)，兩者在中國市場的銷售持續增溫。其中，南光有降腦壓產品標案挹注、美國孤兒藥即將取證；康聯有精神科首仿藥也即將上市，二○二○年可望有優於同業的成長性。

醫材方面，金可-KY(8406)仍維持中國市場龍頭地位，經營線上通路以及新增日本品牌可望有不錯的斬獲，長線發展可望持續向上。其他醫療耗材廠商太醫、鐿鈦亦值得關注，未來醫療耗材市場需求仍將持續向上，產業長線透明度高，公司利基產品亦能在市場上佔有一席之地。

台灣加權指數若要仰攻歷史高點一二六八二點，則一定得依靠權值夠大，族群夠多的半導體類股，因此，屬於較為積極的資金，交易策略上可布局訂單能見度高的電子族群，其中，IC設計族群的題材性豐富，活潑度也適合國內法人及一般投資人的操作節奏。

例如，Wi-Fi 6未來將複製過去Wi-Fi 5 upcycle，Wi-Fi 6將帶動WLAN晶片平均單價提升，也將刺激未來兩年出現新一波換機需求。台灣相關晶片廠商為聯發科(2454)及瑞昱(2379)。

日本東京奧運會，8K超高清視頻會進行全面推廣。CTA於二○一九年針對8K電視產品制定認證標準，同時也宣布啟用符合8K Ultra HD標準的正式認證標章。台灣晶片廠商如聯發科推出S900晶片，瑞昱則推出的RTD 2893為8K Video decoder and processor IC，皆於二○二○年開始量產出貨。

另外，TWS藍牙耳機整體出貨量將從二○一八年的四六○○萬副跳增至今年的一．二億副，二○二○年將持續成長至二億副。台灣晶片廠商包含瑞昱推出新款TWS SOC晶片RT 8773，主打ANC功能。

原相(3227)的TWS晶片主打的特色為低延遲，適用於遊戲體驗上，值得投資人持續追蹤。

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