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先探／繞著台積電賺不停

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（圖／先探投資週刊 提供）

美中貿易戰爭，台積電扮演著關鍵角色，尤其5G時代來臨，帶動AI、高速運算（HPC）等應用崛起，當中核心晶片都須高度仰賴台積電的七、五奈米等先進製程，促使台積電訂單滿載，外資也頻頻調升目標價。此外，台積電持續擴大資本支出以及投入先進封裝製程，引發外溢效應，如半導體設備與耗材廠商，以及旗下子公司創意、世界先進與精材等，都牛氣沖天！

文／馮欣仁

十二月十七日，台股護國神山台積電股價再度攻上三四五元，歷史新高價，市值逼近九兆元，居全球第十六大市值企業；同時也推升加權指數成功飛越一萬二千點大關。由於外資看好台積電在七奈米與五奈米訂單與量產速度加快，麥格理證券更出具最新研究報告，將台積電目標價上修至三八五元，居業界最高。除了麥格理之外，瑞信也再度調升其目標價至三七五元；目前花旗、麥格理、瑞士信貸、里昂、高盛、摩根大通和美銀等七大券商，不約而同地將台積電目標價落在三五○～四○○元之間。

七、五奈米領先對手 外資喊讚

請繼續往下閱讀...

台積電的強勢表態，也帶動周邊相關半導體設備、ＩＣ設計、封測等廠商可望雨露均霑。由於台積電在先進製程持續擴大資本支出，激勵應用材料（AMAT）、ASML Holding（ASML）、Teradyne（TER）等生產ＥＵＶ（極紫外光）機台、測試設備等廠商股價走強，連帶國內相關供應鏈如京鼎、漢唐、帆宣、弘塑、家登、日揚、光罩等也因而受惠。其次，則是相關耗材廠商，如再生晶圓中砂與昇陽半導體、特用化學三福化、機台清洗世禾等，也將搭上台積電成長順風車。

外資之所以如此看好台積電未來發展，無非是看中其在先進製程的推進，遙遙領先競爭對手三星與英特爾，更讓蘋果（AAPL）、華為海思、高通（QCOM）、AMD、聯發科等大廠，高度仰賴台積電。過去台積電的製程會依照摩爾定律每二年推進一個世代，不過，未來並非如此。台積電董事長劉德音日前表示，未來不只在拚製程微縮，而是以邏輯密度或運算能力作為指標。台積電預估其五奈米製程晶片邏輯密度是七奈米的一．八倍；在同速度下，功耗降低三○％、在同功耗下，速度提升十五％。目前台積電五奈米製程將於明年上半年正式量產，每月產能由初期五萬片，逐步增加至七萬片，未來有機會上看八萬片產能；屆時對於台積電的整體毛利率與獲利表現具有重大助益。

八吋晶圓吃緊 世界長線營運看俏

台積電這艘超級無敵艦隊，旗下則有三家重要子公司，分別為持股二八．三二％八吋晶圓代工世界、持股四○．九五％的封測廠精材與持股三四．八四％從事特殊應用ＩＣ（ASIC）設計服務創意等。其中，世界為全球第九大晶圓代工廠，主要專注在八吋晶圓代工，在今年初併購GlobalFoundries Fab 3E廠房之後，目前共有四座晶圓廠；主要產品應用包括電源管理ＩＣ、大尺寸驅動ＩＣ與小尺寸驅動ＩＣ。今年前三季受到面板庫存調整影響，造成營收與獲利成長動能趨緩，不過，隨著大尺寸面板庫存去化逐步改善，以及明年中國各家手機大廠均將推出５Ｇ手機，將採用新的超薄型全屏光學指紋辨識，每顆晶片單位面積放大五倍以上，明年將消耗數倍的八吋產能，台灣感測器元件商在智慧手機的光感測器、壓力感測器等應用，取得更大市占，對八吋產能需求殷切。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2070期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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