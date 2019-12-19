力旺攜Arm推先進物聯網晶片安全方案　將送格芯22FDX驗證

▲力旺與Arm合作推先進物聯網晶片安全應用解決方案。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

矽智材廠力旺（3529）今（19）日宣佈與Arm合作，共同推出先進物聯網晶片安全應用解決方案。力旺提供其矽智材NeoFuse IP嵌入Arm CryptoIsland-300P系列硬體中作為永久性的資料儲存。繼獲得40奈米CMOS製程驗證，Arm CryptoIsland-300P將鎖定於格芯22FDX製程平台。

隨著物聯網應用的快速起飛，安全防護的等級也愈來愈高，NeoFuse技術結合於Arm CryptoIsland-300P系統中，能夠實現需要高度隔離性和安全性的應用，提供客戶安全存儲韌體、密鑰、晶片認證碼、產品信息等資訊，全面提高物聯網硬體安全等級。

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NeoFuse技術主要應用於機上盒（Set-top box）、數位電視（Digital TV）、影像感測器（CMOS Image Sensor）、應用處理器（Application Processor），以及RF連接器（RF connectivity）中。

Arm CryptoIsland-300P為Arm近期推出的解決方案，目的在於防護日益增多的硬體安全攻擊，例如透過晶片洩出的側頻訊號來取得資訊的旁路攻擊（side-channel attacks，SCA），這個子系統，能夠提供晶片高度的隔離性和安全性，適用於嚴格的安全性認證且易於重複使用。



