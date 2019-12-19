因應貿易戰　緯創再投85億元設越南子公司　

▲緯創董事長林憲銘。（圖／資料照）



記者周康玉／台北報導

代工廠緯創（3231）今（19）日召開董事會，通過越南設立子公司一案，以因應業務發展及策略規劃需要，預計將斥資4500萬美元（約新台幣13.75億元）於越南投資新設成立子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd.，以及於越南盾5.4兆元（約新台幣72億元）之額度內進行投資，以因應未來產能擴充所需，合計將投注85.75億元建置越南子公司。

受到中美貿易戰影響，緯創於11月26即公告要以3373.98億越南盾（約4.43億台幣），取得越南河南省同文三期工業園區（Dong VanⅢ Industrial Zone）約7萬坪的土地使用權，預計為後續在當地成立100%持有越南子公司及新建廠房所用。

緯創主要有四大產品線，即筆電、伺服器、桌上電腦、顯示器，其中顯示器（display）又分為螢幕（monitor）和電視（TV），四大產線中，出貨量相對較小的為伺服器和顯示器，電視組裝又較伺服器更為傳統與低端，市場人士推估，緯創越南廠房應該會先以生產難度較低的顯示器為主。從人力銀行網站也發現，緯創已開始徵召派駐越南的行政主管。

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在中美貿易戰形成常態趨勢下，代工廠紛紛從中國大陸產地移出，部分回台灣，部分則以東南亞為主。緯創目前在中國大陸的生產地包括廣東省的中山、崑山、泰州；以及四川省的重慶、成都等；海外布局則有台灣、墨西哥、印度、菲律賓與馬來西亞等。



