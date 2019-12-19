貼神秘黑白照學「山姆大叔」　川普被彈劾後…警告選民：其實他們在追殺你

▲川普模仿山姆大叔風格，宣稱民主黨其實是在追殺選民。（圖／翻攝推特）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普18日正式遭國會眾議院彈劾，成為美國史上第三位遭國會彈劾的總統。川普當天在推特上貼出一張他模仿「山姆大叔」（Uncle Sam）的黑白照片，聲稱民主黨實際上並非否定他，而是否定了美國全體選民。

川普在圖片中以坐姿、並伸出右手食指指向鏡頭，配上白色文字說，「實際上，他們並不是在追殺我，而是在追殺你們。我只是在半路上」。川普的意思是，民主黨看似利用彈劾案來對他發動攻擊，但實際上被攻擊的是當年投票給他的選民，而川普是唯一挺身阻止民主黨的人。

另外，川普在圖片中的姿勢，似乎刻意模仿著名的「山姆大叔」形象。山姆大叔是美國政府的擬人化形象，流傳最廣的為一幅作品為第一次世界大戰時期，插畫家弗拉格（James Montgomery Flagg）為美國陸軍繪製的募兵海報。

美國聯邦眾議院表決通過兩項川普彈劾條款，指控他濫權、妨害國會司法，全案後續將移交至參議院，由首席大法官主持彈劾審訊，必須有至少3分之2以上參議員認定川普有罪，才能真正使他去職。參議院預計1月初開始彈劾審訊。

眾議院表決當天，川普人正遠離華府，前往密西根州主持聖誕造勢大會。表決結果出爐後，川普痛罵民主黨「變態扭曲」；批評民主黨和眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）為他們自己「烙印上永恆的恥辱」。

川普同時提到，眾院表決階段沒有任何一位共和黨議員跑票，但民主黨一方確有3人倒戈，藉此嘲弄民主黨對他的指控根本站不住腳，連自己人都挺不下去。川普在造勢大會講台上對支持者說，「順帶一題，我真的沒感覺到自己被彈劾欸。」

▼ 美國眾議院18日通過2項彈劾條文。（圖／路透）



▼1917年一戰期間，插畫家筆下的「山姆大叔」徵兵海報。（圖／取自美國國會圖書館）

