申報長照扣除額者看過來！自行照顧長照患者　31日前取得巴氏量表

▲家中若有需要長期照顧的患者，明年報稅時就可列報長照扣除額。（圖／記者季相儒攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

高雄國稅局今（19）日表示，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如符合衛福部公告須長期照顧之身心失能者，明（2020）年5月申報綜所稅即可列報長期照顧特別扣除額，每人每年可定額減除12萬元。並且提醒，在家自行照顧，沒有聘僱外籍看護者要記得在12月31日取得巴氏量表，明年報稅用的上喔。



高雄國稅局說明，民眾如沒有聘僱外籍家庭看護工，而由家人自行照顧身心失能者，只要經指定醫療機構進行專業評估，取得病症暨失能診斷證明暨巴氏量表評估結果有下列情形之一，即可列報長照扣除額

該局進一步說明，為使政府財政資源有效運用，長照扣除額比照幼兒學前特別扣除額，訂有排除適用規定，有下列三種情形之一者皆不適用：

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一，經減除幼兒學前及長期照顧特別扣除額後，納稅義務人或其配偶適用稅率在20%以上。

二，納稅義務人選擇就其申報戶股利及盈餘合計金額按28%稅率分開計算應納稅額。

三，納稅義務人依規定計算之基本所得額超過670萬元。

高雄國稅局特別提醒，再過2週即將邁入新的一年年，申報戶成員如符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」，尚未聘僱外籍家庭看護工而由家人自行照顧時，請儘早於今（2019）年12月31日前經指定醫院完成專業評估，取得病症暨失能診斷證明暨巴氏量表影本，才可列報今年度的長照扣除額。