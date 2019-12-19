胎壓偵測器需求增加「連續5個月正成長」！橙的11月營收達3033萬元　年增35.22%

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台中報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布11月合併營收為3033萬元，受惠於旗下TPMS系統相關產品保持出貨暢旺，帶動營收較去年同期成長35.22%；累計前11月合併營收為3億1304萬元，年減10.90%。

橙的表示，11月營收成長主要在於日本、美國地區AM及中國OEM客戶對TPMS的需求增加，尤其來自卡客車市場的營收明顯年增66%，穩定的拉貨力道，不僅凸顯過去橙的加重全球TPMS利基型市場的布局計畫，成效逐步展開，也使單月營收繳出連續5個月年增率正成長的優異表現。

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橙的落實3大營運方針如「布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場、優化公司整體營運」的執行，可望成效展現有助於貢獻公司整體營運長期穩定的成長動能。

橙的指出，繼美國、歐盟、台灣、韓國之後，中國也預計乘用車（9人座以下的載客車輛）新車將在2020年全面強制標配TPMS系統，創造TPMS供應商龐大的市場商機。早在2015年，橙的就已進軍中國市場，先後成為眾泰、奇瑞及鄭州宇通等TPMS OEM供應商，陸續開花結果且取得多項重要實績。

此外，橙的今年前11月中國客卡車營收比重已從去年同期的1%拉升至5%，也運用獨家的商用車、曳引車專用定位技術，有別於市場上產品，針對物流業發達區域擴大業務的布局，增添良好的訂單能見度，為公司整體營運注入新一波的成長活水。

展望第4季，橙的指出，期待布局於歐美AM及中國OEM市場的營運規模持續放大，正向挹注整體營運成長表現。為擴大公司於全球TPMS系統市場的占有率，橙的在不同地區施以差異化產品與服務，在歐美地區著重AM市場的布局，運用不同策略與異業合作模式、研發新世代TPMS產品，全力搶攻新車及保有車輛加裝TPMS滲透率提升帶來的市場需求，同時拉升Orange TPMS品牌知名度。

至於中國市場，橙的則瞄準利基型市場——重型卡車、客車等大型車輛，針對不同車種的TPMS客製化需求設計及測試，創造更多新客戶及既有客戶新訂單合作的可能性，有機會挹注兩岸生產基地保持良好的產能利用率，也有助持續創造整體毛利率及獲利能力的精進。