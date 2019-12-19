金融業前11月大賺6211億創歷史新高　全年可望挑戰6500億

▲根據金管會統計，銀行業、證券期貨業、保險業今年前11月大賺6,211.41億元，全年可望挑戰6,500億元，續創歷史新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（19）日公布金融業獲利表現，銀行業、證券期貨業、保險業累計今年前11月稅前盈餘達6,211.41億元，較去年同期的5,268.17億元，年成長17.9%，一舉創下歷史新高水準，今年金融業獲利可望挑戰6,500億元。

根據金管會統計，銀行業今年前11月稅前盈餘達3,851.6億元，較去年同期的3,591.3億元，成長7.2%，其中本國銀行前11月稅前獲利3,396.1億元、外銀153.9億元、陸銀34.6億元、信合社29.8億元、票券金融公司94.7億元及中華郵政匯兌業務142.4億元。

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統計也指出，證券期貨業今年1至11月稅前盈餘為520.81億元，較去年同期的445.87億元，成長16.8%，其中證券商339.19億元、期貨商40.33億元及投信達81.29億元。證期局官員表示，今年以來台股呈現上漲態勢，券商自營和承銷獲利上升所致。

至於保險業部分，今年累計1至11月稅前獲利達1,839億元，較去年同期的1,231億元，大幅成長49.3%，其中壽險賺1,687億元、產險賺152億元，分別較去年同期增加55.2%、5.5%；保險局官員指出，由於實現股債市的投資收益，帶動獲利攀升。