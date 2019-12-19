這5家銀行「大到不能倒」　金管會祭出4大誘因最快明年上路

▲金管會針對5家系統性銀行祭出4大誘因，預計明年上路。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

歷經金融海嘯，國內銀行「大到不能倒」再度引起關注，金管會6月公布5家系統性銀行（D-SIBs），今（19）日再度祭出差異化管理措施，提供轉投資核准、增設國內外分支機構、試辦業務、申請新種業務等4大誘因，預計明（2020）年上路。

金管會6月底公布5家「系統性銀行」名單，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、合庫銀，代表銀行「大到不能倒」，否則將會引發系統性風險，因此須在4年內額外提列法定資本與內部管理資本各2個百分點，以確保銀行體系健全，以支持實體經濟發展。

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金管會銀行局副局長莊琇媛表示，關於D-SIBs額外資本要求，其中僅額外法定資本2%要求納入管理辦法中，適用銀行法有關資本不足的相關監理措施，而額外2%的內部管理資本，並非屬於法規管理項目，因此給4年（2020年至2023年）緩衝，且在緩衝期間若沒達標也不會進行開罰，可由銀行說明資本回復規劃，不過無法適用差異化管理的獎勵措施。

身為系統性銀行若有達到4%的目標，金管會將給差異化管理措施，提供4大誘因，莊琇媛進一步說明，首先是轉投資金融相關事業在5,000萬元以下且符合相關規定者得採自動核准；再者是D-SIBs列為增設國內分支機構的評分有利項目，以及申設國外及大陸地區分支機構得優先核准。

第三，依「銀行申請業務試辦作業要點」申請試辦時，資本適足比率納入審核項目並加速核准；第四，申請新種業務將優先核准，並於3年辦理期間屆滿申請延長時，對無重大違失者採自動核准。莊琇媛指出，為鼓勵非系統性銀行也能強化其資本適足性及損失吸收能力，也可採用該辦法，且符合者將適用差異化管理措施。

以今年第3季資本適足率來看，5家銀行皆達到法定資本2%的要求，不過若要達到4%的目標，5家銀行通通沒有達到標準，因此外界預期未來可能會面臨增資的問題，才能得到金管會提供差異化管理措施的4大誘因。