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航太零組件大廠晟田拚擴產　加碼投資7千萬創造高值化

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▲經濟部今（19）日表示，民航飛機渦輪引擎零組件大廠晟田科技將投資7千萬元，擴增噴漆產線及新增化學產線等。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部今（19）日表示，民航飛機渦輪引擎零組件大廠晟田科技將投資7千萬元，擴增噴漆產線及新增化學產線等。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（19）日表示，民航飛機渦輪引擎零組件大廠晟田科技將投資7千萬元，擴增噴漆產線及新增化學產線、投入軟硬體升級，以期從零組件加工業層次提升至全製程能量，創造更多高值化訂單。

經濟部投資台灣事務所今天召開「根留臺灣加速投資行動方案」第15次聯審會議，通過晟田科技投資總金額7千萬元。截至目前已有34家根留臺灣企業響應投資約851億元，預期可創造6,085個本國就業機會。

請繼續往下閱讀...

食品填充設備和飛機起落架零件這兩件看似八竿子打不著的產品，晟田科技卻能靠千錘百鍊的精密機械硬底子，跨足雙領域做得有聲有色，締造台灣在地製造業的成功故事。

晟田不但獲得日本三菱重工青睞，成為食品填充設備供應鏈合作夥伴；進而以核心技術切入航太產業供應鏈，取得AS9100D國際航太品質系統、航太NADCAP等特殊製程國際認證，以及美國GE、日本住友精密、法國Safran集團等歐美日客戶肯定，成為國內唯一具備鈦合金起落架全製程能量的廠商。也透過與漢翔長期合作生產引擎機匣，間接打入奇異、勞斯萊斯等全球航空引擎大廠的供應鏈。

晟田科技由於航太特殊製程深得國際大廠信賴，訂單逐年增加，現有航太零組件噴漆產線已接近飽和，必須擴增噴漆產線及新增化學產線、投入軟硬體升級。未來將持續與客戶共同研發創新，深度連結，以期創造更多高值化訂單。

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