台北市電腦公會選出新理事長　友達董事長彭双浪接任

▲友達董事長彭双浪出任台北市電腦公會理事長（左）、和碩董事長童子賢擔任榮譽理事長（右）。（圖／台北市電腦公會提供）

記者姚惠茹／台北報導

台北市電腦公會今（19）日舉行第16屆第一次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，友達光電董事長彭双浪當選第16屆理事長，並完成新舊任理事長交接，彭双浪指出，產業面臨碎片化的挑戰，未來如何建立充份合作的產業鏈，並落實可讓產業發揮的應用場域將是努力的方向。

彭双浪表示，童子賢擔任理事長六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻，感謝他願意擔任常務理事，繼續和大家一起努力，也推舉童子賢擔任榮譽理事長，獲得所有理事監事一致贊同。

請繼續往下閱讀...

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢表示，公會是可以做事的地方，理監事會成員在產業都相當具有代表性，大家可以一起秉持著良知和專業，相信可以在適當的時機，對政府提出最適合的建言，為產業提供最恰當的服務。

面對人工智慧、物聯網、 5G 、數位轉型等備受關注的未來產業發展關鍵，彭双浪表示，以往就曾和公會配合政府，共同探討 5G 垂直應用場域、智慧生活顯示科技與應用產業創新策略等，體認到在人工智慧、物聯網、5G 等趨勢下，產業將碎片化，如何讓產業上、中、下游結合更為緊密，進而建立充份合作的產業鏈將是必須努力的方向。

▲台北市電腦公會新任理監事會成員。（圖／台北市電腦公會提供）