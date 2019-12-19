Costco供應商加碼投資　台商回台方案再添四大案

▲台商回台投資一波波，經濟部今（19）日通過供應美國Costco的台亦科技、維熹科技、昶典工業與安碁科技等四家台商，將在台擴大投資超過18億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（19）日公佈台商回台投資方案成果，共有四家台商通過審查，包括供應美國Costco的台亦科技、維熹科技、昶典工業與安碁科技，擴大投資超過18億元，推升台商回台共有283家廠商申請，投資金額約8,351億元，並可望增加本國就業機會達68,002人。

台亦科技主要供應美國Costco、神達、光寶、和碩、明泰等大廠的AI影像監控光學鏡頭及相關模組，將投入超過4億元在彰化秀水擴建廠房、新增自動化產線，升級光學設備以符合高階產品需求；同時新建研發中心開發醫療用鏡頭、增設無塵室，新增108名就業機會以培養彰化在地光學人才，為當地創造高產值與高薪資的光學產業鏈。

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由於中國銷美產品受貿易戰加徵25%關稅直接影響，維熹決定投入逾7億元在彰化現有廠區建置智慧化工廠新增產線，導入智慧化設備，致力研發物聯網智能產品及電源智能管理，推升產值與競爭優勢。將可為大彰化地區新增上百個本國就業機會。

保溫瓶代工霸主昶典工業，以真空製程關鍵技術與保溫專利成為日本3大保溫瓶公司、美臺眾多知名品牌的幕後推手。也為了因應貿易戰高關稅與美國客戶要求而斥資近3億元在雲林擴廠，打造第一條智慧化真空製程產線，成為臺灣30年來唯一返臺建立金屬真空保溫容器高階產線的臺商。

安碁科技所生產的石英晶體與石英晶體振盪器等石英元件，是資通訊、消費性電子、物聯網、5G、車用產品要角，終端客戶包含北美最大汽車零配件製造商Magna集團、全球前三大EMS廠Jabil集團、富士康、光寶科技等。

安碁決定擴大高階產品在臺產能，投入4億元在臺中加工出口區興建營運總部及廠房、導入智能設備，招募25名本國人才，一方面分散貿易戰營運風險，同時迎接5G及醫療產品需求大幅崛起的商機。