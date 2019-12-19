台灣險被列匯率操縱國觀察名單　央行總裁楊金龍：不是央行問題但還是會溝通

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國財政部會定期公布匯率報告，並列舉三項門檻，觸及門檻的國家將會被列入「匯率操縱國」名單，而台灣也在達到成為觀察名單的門檻。對於此份匯率報告，央行總裁楊金龍認為，三項指標都跟貿易有關，「我覺得是貿易報告、不是匯率報告。」

此份由美國財政部發布的匯率報告全名為「美國主要貿易夥伴外匯政策報告（Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States）」。楊金龍解釋，基本上討論的對象會有好幾個國家，但主要的還是我們，因此央行對匯率報告會很仔細評估、了解。

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楊金龍認為，這匯率報告如果詳細檢討，那都是跟貿易有關，跟匯率沒有什麼關係。三項指標都跟貿易有關，其中也只有第三個標準跟匯率相關，並笑稱，「我覺得是貿易報告、不是匯率報告。」

▲ 中央銀行今日舉行理監事會，總裁楊金龍主持會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

判定貿易夥伴是否操縱匯率的3項指標分別為：鉅額對美貿易順差（超過200億美元）、鉅額經常帳順差（佔GDP的3%以上）、持續的單邊外匯市場干預（該經濟體透過買入外國資產促使本國貨幣貶值，且年度內購買總金額超過GDP 2%）。若一個國家或地區符合上述3項指標，即會被認定為匯率操縱國；若滿足其中2項或在美國的總體貿易逆差過大，則會被列入匯率操縱觀察名單。

楊金龍表示，在美國財政部1~10月份的貿易報告中，台灣已經到達標準兩項了，最主要就是受到轉單效應影響，對大陸順差減少、對美國出口增加，經常帳順差一項一定有，再來就是逆差逾200億這一項。

楊金龍坦言，「如果他沒有改變標準，這樣就很容易（達到）」，他也表示，央行每年都會跟美國財政部談，以往跟他們的溝通也很良好，「雖然不是中央銀行問題，是貿易問題，我們還是可以跟他討論。」他指出，如果台灣被列入觀察名單，就是花更大心思跟他們溝通，且這不是只有台灣，其它國家也是這樣。