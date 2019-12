台灣險被列匯率操縱國觀察名單　央行總裁楊金龍：不是央行問題但還是會溝通

▲ 央行總裁楊金龍。(圖/記者湯興漢攝)

美國財政部會定期公布匯率報告,並列舉三項門檻,觸及門檻的國家將會被列入「匯率操縱國」名單,而台灣也在達到成為觀察名單的門檻。對於此份匯率報告,央行總裁楊金龍認為,三項指標都跟貿易有關,「我覺得是貿易報告、不是匯率報告。」

此份由美國財政部發布的匯率報告全名為「美國主要貿易夥伴外匯政策報告(Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States)」。楊金龍解釋,基本上討論的對象會有好幾個國家,但主要的還是我們,因此央行對匯率報告會很仔細評估、了解。

楊金龍認為,這匯率報告如果詳細檢討,那都是跟貿易有關,跟匯率沒有什麼關係。三項指標都跟貿易有關,其中也只有第三個標準跟匯率相關,並笑稱,「我覺得是貿易報告、不是匯率報告。」

判定貿易夥伴是否操縱匯率的3項指標分別為:鉅額對美貿易順差(超過200億美元)、鉅額經常帳順差(佔GDP的3%以上)、持續的單邊外匯市場干預(該經濟體透過買入外國資產促使本國貨幣貶值,且年度內購買總金額超過GDP 2%)。若一個國家或地區符合上述3項指標,即會被認定為匯率操縱國;若滿足其中2項或在美國的總體貿易逆差過大,則會被列入匯率操縱觀察名單。

楊金龍表示,在美國財政部1~10月份的貿易報告中,台灣已經到達標準兩項了,最主要就是受到轉單效應影響,對大陸順差減少、對美國出口增加,經常帳順差一項一定有,再來就是逆差逾200億這一項。

楊金龍坦言,「如果他沒有改變標準,這樣就很容易(達到)」,他也表示,央行每年都會跟美國財政部談,以往跟他們的溝通也很良好,「雖然不是中央銀行問題,是貿易問題,我們還是可以跟他討論。」他指出,如果台灣被列入觀察名單,就是花更大心思跟他們溝通,且這不是只有台灣,其它國家也是這樣。