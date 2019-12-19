打造四大智慧城市服務　華碩雲端暨AI研發中心進駐台南

▲左起為華碩營運長謝明傑、台南市長黃偉哲。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（19）日攜手台南市政府舉辦「華碩電腦雲端暨AI台南研發中心揭牌儀式」，並宣布將於智慧城市領域展開合作，未來將在智慧停車、智慧校園、智慧醫療與5G智慧路燈等四大應用領域，目標以公私合作模式(Public-private partnership）一年推動一案，打造智慧城市服務。

華碩雲端暨AI研發中心目前在台北、台南及新加坡佈建團隊，並已參與「台南市智慧化路邊停車試驗場域合作計畫」，計劃在台南市南區水萍塭公園永華路一段南側路邊停車位進行智慧停車柱辨識系統測試，試辦期間即投入在地研發人力進行即時的校正，提高系統導入效率。

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▲華碩電腦雲端暨AI研發中心攜手台南市府打造智慧城市。（圖／華碩提供）

華碩營運長謝明傑表示，華碩近年積極轉型發展智慧物聯網(AIoT)事業，建立各應用領域的新智能解決方案，台南市具備人才素質與穩定度高的優勢，是華碩相繼台北、新加坡後設置雲端暨AI研發中心據點的主要因素，共同打造台南成為智慧城市的典範。

台南市長黃偉哲表示，華碩設置雲端暨AI台南研發中心，讓好資源與好人才留在台南，實質帶動產業競爭力及就業發展，也為台南市開啟在地自有技術落實導入的新頁，期許華碩帶來更多創新技術與應用，逐步讓台南躍升為國際級的城市。

華碩在AIoT領域的投入，除了攜手國研院國網中心、廣達電腦和台灣大哥大成功建置科技部TWCC台灣AI雲，取得全球超級電腦Top 500第20名佳績外，並成功將台灣AI系統輸出新加坡智慧保全Certis Group，也參與歐盟智慧城市公共衛生研究計畫，將台灣自有的AIoT推廣至全球6大城市。