台肥借貸韓國瑜買豪宅　金管會判定「變相資金融通」最高可罰480萬

▲韓國瑜捲入南港豪宅風波，金管會對此表示，台肥清償方案長達10至20年，認為有變相資金融通的方式。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜曾向台肥借款購買豪宅惹議，金管會證期局今（19）日表示，台肥清償方案長達10至20年，已超越建設業一般分期付款銷貨1至5年的時間，認為有「變相資金融通」的方式，接近資金貸與的情況，違反相關規定，同時內控也有2大缺失，將要求台肥限期改善，若屆期未改善，將依證交法第178條規定，處以24萬至480萬罰鍰。

韓國瑜捲入南港豪宅風波，外界關注是分期付款，還是屬於資金貸與。金管會證期局表示，一般來說，公司跟客戶業務往來會考量該名客戶的信用狀況、收款方式，因此在付款上會有一定還款期限的付款條件，採取分期付款的方式，不過在這種情況下，分期付款不會認定為資金貸與。

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證期局指出，以台肥與日升月恆建案分期付款的情況來看，經證交所了解後，對客戶會有分期付款的項目，一般是1至5年的時間左右，不過台肥案的期限則長達10至20年，已超越建設業分期付款的期限，因此認為有「變相資金融通」的情況，可能涉及違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理原則第3條規定。

至於內控是否有缺失，證期局說，內控部分有2大缺失，首先是台肥沒有訂定買受人清償差額相關的控制程序，也就是說2014年底、2015年初協商清償方案並沒有訂定相關內控程序，涉及違反公開發行公司建立內部控制制度處理準則第5條規定，考量公司整體營運活動，隨時檢討內部控制制度的規定不符。

另一項缺失則為公司在2015年4月訂定「預售屋銀行貸款差額分期清償作業流程」，但只經過副總經理核准，也與內控處理原則第3條不符，應該經過董事會通過，因此這2項皆為內控缺失，目前已進入行政程序，發函後要求公司10天內進行說明，未來若認定台肥有缺失，將要求限期改善，若屆期未改善，將依證交法第178條規定，處以24萬至480萬罰鍰。