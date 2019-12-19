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麗豐-KY新舵手趙承佑力推三大核心策略　明年營運可望持續成長

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▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

▲麗豐集團執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（19）日舉辦法人說明會，新任執行長趙承佑指出，今年適逢克麗緹娜創立30週年，未來將力推麗豐集團朝向「全球化、數據化、同心多樣化」的三大方向，期望以全方位穩健成長目標，成為明年營運成長的基礎動能。

趙承佑表示表示，近年來中國大陸經濟成長速度放緩，但受惠於消費全面升級以及各產業朝向互聯網發展趨勢明確下，帶動包括美妝護膚品、醫療保健等提升個人外表的「顏值經濟」在中國市場的規模保持高速成長的態勢，創造美容保養相關產業良好的發展環境。

請繼續往下閱讀...

趙承佑指出，克麗緹娜走過一甲子，晉升成為華人美容保養品牌領軍站上國際市場的龍頭企業，未來將持續以「品牌經營」、「同心多樣化」為核心價值，進行多角化佈局，不僅持續深耕華人美容市場，還會致力於進軍東南亞各國，朝向「全球發展」。

趙承佑進一步表示，近年來麗豐-KY積極優化管理，積極導入數字化工程，包括業務通路、供應鏈、行政管理、資訊工程等從一線員工至事業體領導者，皆以「數據管理」為指標，透過在各項數據資料的截取、彙總、分析等，進而轉化成具指標意義的參數，轉換成可以執行的方案或績效目標。

展望2020年，趙承佑表示，由於目前全球「克麗緹娜」總加盟店數已逾4,800家，明年將朝向展店400家的目標邁進，未來克麗緹娜要推廣至全球，並在各地區採行適地適宜的行銷發展策略，並加強在台灣的各項投資，包括品牌、行銷、新品研發、多元化經營等專案項目，挹注營運穩定成長。

趙承佑說明，除了主營通路蓬勃發展外，麗豐-KY將持續跟進「雅樸麗德」在醫美、抗衰老的發展，年底前籌劃在上海、南京即將分別設立三家醫美及二家全科診所，將高端生醫技術服務帶入，提高經營門檻並創造差異化。

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