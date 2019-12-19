公立醫院附設老人之家等　免課地價稅、房屋稅

▲財政部解釋，公立醫院所附設機構免課房屋稅、地價稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

為了免除地方政府的疑義，財政部今（19）日發布解釋令，確認公立醫院附設機構，包含老人之家、產後護理之家其使用的房地，都可以免徵房屋稅及地價稅；但是財政部強調，並不包含坐月子中心。

財政部今日發布解釋令，對於政府及公立學校依法設立的醫院，屬於房屋稅條例第14條第4款；以及土地稅減免規則第7條第5款的公立醫院，其為辦理衛生醫療保健等事項，依法設立的附設機構，是公立醫院的一部分，免徵房屋稅和地價稅。

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財政部表示，公有土地及房屋，提供公立醫院的校舍、院舍、辦公房屋和員工宿舍使用，依前述所說的規定，可以免徵地價稅和房屋稅。也就是說，政府機關及公立學校所設立的醫院，其業務職掌範圍涉及醫療、保健及衛生等業務，公立醫院涵蓋業務職掌範圍內的附設機構其使用的公有房地，按照前述的法規來說應該免徵地價稅、房屋稅；但是非辦理衛生醫療保健等公有房地，則要課房屋稅和地價稅。

但因為法規未明確規定，附設機構是否要課地價稅和房屋稅，使部分的地方政府也有疑義。因此，財政部才發布此解釋令，說明清楚附設機構若是醫療保健衛生等範圍之內，就免課地價稅和房屋稅，包含老人之家和護理之家；但財政部說，坐月子中心就不算入。

財政部表示，至於私立醫院依醫療法所設立的醫院，和公立醫院有別；政府的公立醫院和附設機構均是執行各項衛生醫療保健公共政策，所以其房地免課房屋稅和地價稅，符合法律明確性原則，有助公立醫院推動長期照顧服務。