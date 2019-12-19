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鈺創攜東芝等廠推AI方案　旗下鈺立微拚明年在美上市　

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▲▼▲▼ 鈺創RPC DRAM，CES 2020；鈺創董事長盧超群 。（圖／記者周康玉攝）。

▲鈺創董事長盧超群 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

鈺創（5351）今（19）日一口氣申請10項專利，並且攜手多家國際系統大廠包括東芝（TOSHIBA）、艾邁斯半導體（AMS）、矽谷新創公司Blaize、Gyrfalcon、Augmented Pixels等，針對智慧眼鏡、智慧入門、智慧家居、智慧機器人、智慧無人搬運車(AGV)和智慧工業4.0等提出AI方案。與此同時，鈺創積極扶植旗下小金雞鈺立微（eYs3D），力拼明年在華爾街那斯達克上市。

鈺創董事長盧超群表示，鈺創在VR領域已累計89個專利，目前已經是VR感測控制器最大供應商，IC設計廠能從一顆晶片打入系統解決方案，對台廠來說意義重大。

請繼續往下閱讀...

鈺立微於2015年成立，由盧超群注資，並邀請曾在矽谷創業的林明華擔任產品開發，目前盧超群持股仍占八成以上。

鈺立微核心技術為3D深度影像測距控制IC，產品應用包含以AI機器視覺擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）/混和實境（MR）應用等方案。

鈺立微電子副總經理林明華表示，過去在頭戴顯示器（HMD）成果下，讓鈺立微深度圖控制晶片組逐漸普及。隨著AI持續發展，HMD更發展出以AR底層技術，建構出AR核心基礎架構，AR眼鏡結合智慧手機開發平台提供身臨其境的體驗。

這次打入歐美日三大體系系統廠，合作項目多元。鈺立微和AMS佈局3D雙目主動光人臉識別市場，與艾邁斯半導體共同開發雙目3D臉部識別模組參考設計；

並與美國AI加速器夥伴Blaize、Gyrfalcon、Augmented Pixels等透過3D傳感器融合，提昇AI性能。並將於明年國際消費性電子展（CES）共同展出多項3D傳感器融合處理技術與平台，包括人物檢測實時演示、3D對象/人物分類AI Live演示、SLAM機器人/模擬或3D vi-SLAM實時演示等。

在與東芝合作方面，共同推出新一代日本限定圖像識別監視系統－CVNucleus R VisCAM，搭載東芝開發之Visconti圖像識別處理器，其前置攝鏡頭領先搭載鈺立微電子開發之3D相機模組（EX8036），提升影像檢測之精準度，物體偵測影像由2D提升至3D。

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