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商業周刊／614萬噸廢棄物燒不完　台商大回流加速毒垃圾浩劫真相

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圖／商業周刊提供

▲新竹新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，不見生物棲息，反而堆滿「太空包」。這些遭棄置近20年的有害工業廢棄物，只是台灣「第六缺」亂象的冰山一角。（圖／攝影陳宗怡）

文／侯良儒、吳中傑

面對台商回流，一個台灣，卻有喜與憂的兩極反應。

10月5日，官田工業區，掌聲、歡呼聲不斷。經濟部長沈榮津操著流利的台語，對著現場逾百名企業代表，數算著今年已有超過140家台商回流、提出6千多億元投資計畫的成績單（編按：統計至11月30日，已增至156家、破7千億元），「現在五大高階伺服器的廠商，都要回來台灣了！」他用雀躍的語調說。

請繼續往下閱讀...

另一頭，環保署官員卻愁容滿面。

「大家都在同一條船上，不能再分彼此！」環保署環境督察總隊副總隊長林健三說。今年4月起，林健三等環保署官員走訪全台，輪流與各地環保局、焚化爐業者座談，甚至召開「共識營」，要各方務必在未來3年，協助沒有焚化爐或焚化爐將整修的縣市，跨區域處理廢棄物。

鮭魚返鄉引爆垃圾大戰？
囤積量1年燒不完，回流又新增

環保署為什麼焦慮？ 我們走進這波在台加碼投資的台商之一：台灣生產黏扣帶（即魔鬼氈）大廠國紡，位在觀音工業區的工廠，看見了答案。

廠內一個4米寬的空間，原本是堆高機進出走道，如今卻堆滿超過兩層樓高、加總超過7千公斤的廢棄物。

「1個多月了，我們公司的事業廢棄物都沒人要收！」看著這堆製作魔鬼氈所產生的廢尼龍織料，國紡總經理戴宏怡對商周記者感嘆。

在我們歷時3個月的調查中，有處理業者透露，近年，只要遇上有焚化爐歲修，他們的廢棄物就可能長達1個月找不到焚化爐進場。台南保安工業區廠商協進會理事邱正義更指出，目前台南的事業廢棄物清運費，已從3年前的每公噸3千元，漲至今年的8千元，「工廠都不敢反映，怕得罪清運業者，最後廢棄物沒人清走！」

除了缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的經濟發展「五缺」，台灣，其實更已出現了「第六缺」，那就是：缺乏處理工業廢棄物的能量。

據環保署統計，截至去年底，台灣共囤積614萬公噸事業廢棄物，這個量，相當於台灣所有焚化爐一年的總處理量。也就是說，你我得一整年不丟垃圾、讓出焚化爐空間，才能消化所有囤積的事業廢棄物。

囤積，反映廢棄物處理的供需失衡。過去10年，台灣事業廢棄物的「產生量」，增加了509萬公噸，但同時間的「處理量」，僅多了370萬公噸。處理量逐年落後產生量，導致目前廢棄物囤積量，近乎是10年前的3倍。

更緊張的是，明年起，全台24座焚化爐，有14座將陸續進行1年至2年的整建；偏偏，回流台商的新產能，又將在1年到2年後開出，勢必產生更多的事業廢棄物。

台灣曾經在1980年代末與2015年，因廢棄物處理量能不足，而分別上演兩次「垃圾大戰」。如今，隨著焚化爐歲修潮將至，第三次垃圾大戰，一觸即發。

「未來兩年，是我們壓力最大的時候。」林健三坦言。

「第六缺」最直接產生的問題，是廢棄物違法處理、棄置的情形增多。光是今年前9個月，違法案件已達123件，等於每2天就有一起發生。

到底是什麼原因，讓台灣的事業廢棄物越堆越多，一步步走向失控的懸崖？

全台灣現有24座公有焚化爐，多是在2000年前後完工，壽命通常約20年，如今它們都已進入「老年期」。長年耗損下，處理量本已大不如前。雪上加霜的是，這些焚化爐當初被定位為處理家庭垃圾，卻長年處理事業廢棄物，導致爐體損傷。

以容量最大的高雄南區焚化爐為例，9年前，每年意外停爐的天數是13天，到了去年，這數字已翻了3倍，達52天，等於每年有近2個月，這座焚化爐都無法運轉。

廢棄物無處燒，那麼，埋得掉嗎？在環保意識抬頭下，目前台灣難再設置新的掩埋場，而舊有掩埋場的空間卻持續消耗。截至今年6月，全台僅存的68座掩埋場，總計只剩下9.9％的容積量，創史上新低。

一邊，是台商回流累計逾7千億元的投資額，是被高度期待的經濟效益；一邊，是即將引爆、衝擊台灣環境生態的「第六缺」。問題的解方，除了增設大眾皆不願見的焚化爐與掩埋場之外，我們還有沒有其他的路可走？

過去的經濟奇蹟，已讓台灣環境付出不少慘痛代價。如今，當永續觀念、環保技術、執法能力…都遠比過去進步之下，「第六缺」問題絕非無解，但，眼前最缺的，就是執政者的決心和行動力。

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※精彩全文，詳見《商業周刊》1675期。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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