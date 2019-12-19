銀行搶房貸　台企銀小微企業主、薪轉戶房貸利率1.6%起

▲台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

受到經濟金融、政策及產業的發展，銀行業者認為，顯示台灣房地產業已步入復甦段，交易量持續放大，各銀行也紛紛看好未來房地產的發展，推出專案或優惠。台企銀鎖定小微企業和薪轉戶客戶，今（19）日表示，推出小微企業主及薪轉戶房貸專案，利率最低1.6%起。

近期各銀行紛紛祭出優惠房貸或專案，包含土銀、華銀等也都有專案貸款。除此之外，台企銀為了響應政府推動中小企業轉型，台企銀針對資本額3000萬元以下的小微企業推出「小微+新創‧活水倍增」專案貸款，預計小微親創事業在3年之內放款戶要達5萬家。

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根據了解，為了滿足小微企業企業主的需求，台企銀更推出薪轉戶的房貸利率1.6%起的個人房貸。根據台企銀的規劃，三種身分者都可以參與優惠貸款，包含小微企業企業主、小微企業薪轉戶員工、以及一般（資本額超過3000萬）的薪轉戶員工也可以參加，滿足各種不同個人的房貸需求。

而因應年關的資金需求，永豐銀則在理財型房貸上動手腳，所謂理財型房貸是可以隨借隨還，將不動產轉為活用資金，額度內動用的額度的利率最低1.88%起，最高可貸八成，永豐銀計算，假使每動用1萬元，日息只要0.51元，對於有短期資金需求的客戶來說，壓力可以大大減輕。此外，永豐銀說即日起到明年3月底前，申辦承作房貸，且撥款成功者，還可以參加抽獎。