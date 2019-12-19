宏達電建置仁愛國中VR教育示範場域　吸引海外逾20國觀摩

▲左起為仁愛國中校長曾文龍與宏達電台灣區總經理陳柏諭共同簽署合作備忘錄。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（19）日宣布與台北仁愛國中簽署合作備忘錄，協助學校完成導入前瞻性數位學習特色環境，建置VR智慧學習教室示範場域，給予台灣學生一個無限制的開放式學習模式，未來還將結合台北市政府教育平台發展各式科技、人文及創新內容，並運用數據分析平台量化學生學習。

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▲宏達電協助建置仁愛國中VR教育示範場域。（圖／宏達電提供）

宏達電表示，台北市仁愛國中依據108課綱及前瞻教育計畫，導入探究與實作規劃，培養學生在學習中發現問題、提出反思，並且動手解決問題的科學素養，因此特別與宏達電合作規劃VR創新教學模式，導入VIVE虛擬實境設備及內容。

▲仁愛國中VR教育示範場域。（圖／宏達電提供）



宏達電指出，學生可以透過VIVE探索天文 、潛入海底、攀登聖母峰及體驗雨林生態等，並導入宏達電策略合作夥伴必揚實境科技超過300個理化知識點的「虛擬實境實驗室」，讓學生隨時都能自主進行安全的理化實驗，老師也可以快速輕鬆備課，帶領學生透過虛擬實境模擬，親手驗證理化原理。

▲宏達電VR教育示範場域吸引海外逾20國觀摩。（圖／宏達電提供）

宏達電進一步指出，台北市市長柯文哲曾帶領以色列青少年交流團參訪，親身體驗理化實驗虛擬實境內容，並已有多方教學單位前來觀摩學習，參訪國家遍及美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國、法國、科威特、俄羅斯、阿拉伯、印度、韓國、日本、等20個國家。

▲仁愛國中VR教育示範場域。（圖／宏達電提供）



宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，宏達電將VR虛擬實境設備VIVE Pro，導入更多的虛擬實境學習教材，讓學生透過輔助情境，探索新知並領略核心理論，未來將持續與各地區學校合作，推廣至各小學、國高中及大專院校。