科技紡織徵才博覽會延續佳評再登場　結合松山學園祭擴大徵才效益

▲ 去年科技紡織徵才博覽會求職者與徵才廠商面試洽談情況。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

臺灣紡織業以創新研發的利基優勢，成為Nike、adidas、Lululemon、The North Face等國際品牌機能性布料的主要供應來源，顯示出臺灣紡織業立足全球市場的關鍵核心。紡織跳脫過去傳統勞力密集的產業格局，臺灣紡織業積極導入智慧製造及數位化概念，緊跟市場潮流趨勢，持續投入研發，深耕綠色環保產品，打造永續循環產業價值鏈。值此智慧科技領航的新時代，臺灣紡織業邁向新紀元，需要更多跨界人才齊心協力，共同開創未來新商機。

紡拓會表示，去年辦理的首屆科技紡織徵才活動廣獲業界好評，吸引超過8,000人次求職者到場，與現場業者進行洽談。為滿足紡織業者持續徵才之需求，紡拓會將於明年5月30日再度舉辦「科技紡織徵才博覽會」，助伯樂找尋千里馬。

請繼續往下閱讀...

為擴大人才媒合效益，第二屆徵才博覽會將與「松山文創學園祭」結合，辦理場地為「松山文創園區1號倉庫」。松山文創園區為北區文創青年及青年學子聚集地，交通地理位置便利，加上學園祭人潮可期，必可為徵才博覽會帶來更好的加乘效果。

基於首屆科技紡織徵才博覽會之成功模式，紡拓會除邀集相關業者提供職缺之外，為讓青年學子瞭解轉型升級後的紡織業，亦將擴大前往大專院校宣傳之力度與廣度，以鼓勵青年學子加入紡織行列；此外，延續與1111人力銀行合作，以實體及網路雙管齊下，協助業者找到合適人才，2020徵才活動募集至今，已有超過30家業者報名參加。