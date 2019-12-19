台人福岡租車「車禍後逃逸」　日老闆PO護照「公開處刑」：要討厭台灣了

▲台灣人在日本租車發生車禍卻逃逸。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本福岡市博多區一名租車公司老闆在IG爆料，一名台灣人租車後發生車禍，不料卻直接棄車逃逸，完全沒有考慮事後賠償、事故責任，氣得老闆直接將對方的護照、資料PO上IG公開，希望大家幫他找回人。隨著PO文引起關注，日本老闆隨後重新PO文表示，已經找到該名台灣客人，並將先前的PO文刪除。

租車公司老闆Sawada Teru在IG發文，台灣胡姓女子日前到福岡市博多區租車，16日在大分縣發生交通事故後，直接棄車逃逸。他原本想，等到對方預定19日傍晚來還車時，要談談關於事故賠償的問題，但對方並沒有出現。

「請警察致電登記的電話號碼，但全部都不能使用，無法取得連繫，應該是打算直接搭19日從福岡機場返台的班機，逃亡回台。」老闆說，以公司立場而言非常困擾，他至今沒有遇過事故後逃逸的人，之後的保險處理、修理費用等，全部都要他們負責，讓他們相當不知所措。

▲日本老闆公開照片尋人。（圖／翻攝自IG）

老闆表示，他一直覺得台灣人是非常善良、親切的，現在好像要變討厭了。雖然「公開處刑」的方式或許會被批評，但他真的是窮途末路、不得已，希望大家允許他這麼做，如果有認識胡女的人，也請幫忙通知她。

發文4個小時後，大量網友留言幫忙出意見，「能不能通報警察，直接請機場攔下她呢」、「我很遺憾聽到這件事，會幫忙找到這個女生的」、「護照上面有地址吧？公開的話會比較容易找到人」、「請讓我幫忙分享資訊」。

▲日本老闆重新PO文，已經找到人並解決問題。（圖／翻攝自IG）

►獨家／福岡租車肇逃人找到了！台女A到後照鏡「第一時間報警」 關鍵畫面曝光

由於網友幫忙轉發，當事者胡女得知消息後，也迅速連絡日本老闆解決問題。日本老闆隨後重新在IG上PO文表示，對方已經回到店裡，所有問題也獲得解決，因此他已將先前的PO文刪除，感謝大家幫忙。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

