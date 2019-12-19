化療3年吞下「最後一顆藥丸」　9歲童崩潰爆哭：我太開心了！

▲男童開心與所有藥罐合照。（圖／翻攝自Facebook／Ashley Cotter）

記者李振慧／綜合報導

美國俄克拉荷馬州近來一支關於抗癌小鬥士的影片讓人動容，一名母親拍下9歲兒子自從3年前罹癌後，一直勇敢對抗病情的他，如今終於戰勝病魔，吃下化療最後一顆藥丸時，情緒激動到當場流出眼淚，讓許多網友觀看後也忍不住一起流淚。

居住在諾曼市(Norman)的9歲男童科特(Steven Cotter)，6歲時得知自己罹患急性淋巴細胞白血病，從此過著每天得與藥罐和化療為伍的辛苦人生，抗癌有成的他，14日被媽媽艾許莉(Ashley Cotter)拍下，終於要吃下最後一顆藥丸的一刻。

影片中可看到，科特面前的桌上排滿了藥罐，全是過去3年來曾吞下的，眼看辛苦的化療即將結束，吞下最後一顆藥時，情緒突然變得十分激動，原本還試圖壓抑，眼淚突然在鏡頭前潰堤，邊哭便告訴媽媽自己只是太高興了，接著便站在椅子上，高舉雙手做出勝利姿勢，一旁弟弟們也興奮地為他祝賀。

艾許莉後來將影片分享到臉書上，po文表示「感謝神！小夥子最後一次的化療，因為喜悅而留下大大的眼淚，很抱歉沒有聲音，但相信大家都能感受到」。影片獲得4.6萬觀看次數，吸引上百網友留言，「看了以後讓我好想哭，我為你感到開心」、「他做得太好了，真是一個堅強的男孩」、「我為你和你們家人感到高興，讓我哭了」。

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