台越新版投保協定洽簽成功　沈榮津：台商投資腳步會愈來愈快

▲經濟部長沈榮津今（19）日表示，對於保護台商投資更為完整下，台商赴越南投資腳步可望愈來愈快。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台越新版投資保障協定（BIA）洽簽成功，經濟部長沈榮津今（19）日表示，對於保護台商投資更為完整下，台商赴越南投資腳步可望愈來愈快，而政府也在努力與其他新南向國家洽簽新版BIA，為台商布局奠基。

經濟部今天召開部務會議，部長沈榮津在會前受訪時表示，新版台越投保協定18日在台北完成簽署，將擴大台商在越南投資保障範圍，並提供爭端解決機制，有助擴大雙邊經貿投資關係。

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中美貿易戰持續延燒，沈榮津表示，台商因應貿易戰持續轉移生產基地佈局，中低階產業多規劃轉移至新南向國家，經濟部為服務台商，將持續努力與新南向國家洽簽新版BIA。

蔡政府力推新南向政策，經濟部表示，台灣過去與新南向各國已簽定的BIA歷史已久，為推動新南向政策，政府分別在2017年及2018年與菲律賓、印度重新洽簽新版BIA。

另外，依據外媒報導，美國商務部有意進一步緊縮美企供應華為晶片或其他關鍵零組件的出口管制，沈榮津回應表示，仍須持續觀察美方立場與實際作法，業者隨時準備應變措施，如果華為遭堵，最後訂單可能回到台積電，將形成有利台商的轉單效應。

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