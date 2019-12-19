外資放假去、台積電陷貼息　台股收盤跌逾百點險守1萬2千點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（19）日開低走低，受到外資操作轉淡、台積電陷入貼息影響，台股盤中下跌逾百點、最低來到12,008點。終場收在12,018點、下跌103點或0.85%，成交量1,362.65億元。

西方聖誕節到來，外資買盤力道漸弱，台積電（2330）在除息首日陷入貼息，終場收在335元、下跌2.05%。

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▲ 台積電除息首日陷入貼息。（圖／記者湯興漢攝）

鴻海（2317）在平盤下震盪，收盤在92.2元、下跌0.22%。股王大立光（3008）早盤一度站上5200元高點價位，但接近中午時翻黑轉跌，隨後又小幅走揚，收盤在5060元、上漲0.4%。

兆豐投顧董事長李秀利指出，因美股在昨天出現假期效應，四大指數漲跌互見，影響台股今日開低走低。這一波拉升台股的動力是外資，因此外資的心態與操作都是市場觀察重點，也顯示投資人對買盤追價的信心，容易受到盤勢而動搖。

此外，台積電今天沒有如市場期待立刻填息，也讓一些因台積電而漲多的設備股出現賣壓，如帆宣（6196）收盤下跌%。另外還有先前漲多的PCB族群拉回整理，如臻鼎-KY（4958）下跌%，但李秀利強調，這些都是漲多後的休息，並非基本面出問題。

▲ 台股開低走低。（圖／記者湯興漢攝）

在今日盤面上，以記憶體族群與蘋果AirPods相關股較不受影響。李秀利表示，在美股盤後，雖然台積電為主的半導體族群休息，但記憶體族群美光走揚，目前記憶體還是市場關注指標。回到台股，今天大多數漲多的個股都有休息，唯有記憶體相關是盤面支柱，還有蘋果真無線藍芽耳機相關個股也較不受影響。

另外，資金也有一部分從電子股上轉到傳產股中，主要則集中在工具機與運動相關題材。

12月月底有年終封關行情，多方期待行情可以連結到明年元月效應跟選舉行情。但李秀利提醒，要到明年元月之前還是會歷經年終封關跟法人結帳賣壓，波動相對上大，多空會有分歧。