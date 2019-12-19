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鈺創推出全球最小AI鏡頭控制IC　CES將亮相　

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▲▼ 鈺創RPC DRAM，CES 2020 。（圖／記者周康玉攝）

鈺創做出全球最小AI鏡頭控制IC。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

鈺創科技（5351）今（19）日宣布，將在明年1月CES展出全世界最小鏡頭IC－－RPCR DRAM x16bit DDR3 SDRAM，實際體積為2x4.7mm，不僅縮減成本，面積僅需原本的十分之一，為全球最小具有AI功能的鏡頭控制IC，目前已和一家美國秘錄筆廠洽談中。

鈺創採用半導體廠萊迪思（Lattice Semiconductor）FPGA系統、以及最小的DRAM封裝，使用信號數量比傳統DDR減少一半以上，此架構通過減少記憶體對FPGA的資源需求；因此可在較小的PCB進一步縮小元件尺寸，同時能夠以較低的製造成本生產關鍵元件。

請繼續往下閱讀...

萊迪思解決方案行銷總監Gordon Hands表示，在需要外部DRAM時，鈺創的RPCR架構將為萊迪思的客戶帶來諸多益處。設計人員在ECP5 FPGA上部署Lattice sensAI時，會經常使用外部DRAM來實現更複雜的功能。由於此RPCR DRAM僅佔用24個IO引腳，因此可實現與x16 DDR3 DRAM相同的頻寬。

此外，鈺創的RPCR DRAM是全球第一顆採微型封裝的解決方案，是體積最小、成本最低的分立式封裝，已正式通過WLCSP測試。

鈺創將於CES2020展示AI Edge應用之異質性整合落地創新，以新型RPCR DRAM、裸晶Known-Good-Dies(KGD)記憶體提供AI/ ML系統體積極小化應用。

鈺創董事長盧超群。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 鈺創董事長盧超群，computex展前。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：

鈺創IC設計半導體AI晶片CES

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