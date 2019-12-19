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中信銀行奪「商務人士理想品牌大賞」雙冠　總經理：身為臺灣最大銀行將提供更好金融體驗

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▲▼ 。（圖／中國信託提供）

▲中國信託連續12年獲獎，今年更奪下銀行品牌雙冠。（圖／左為副總統陳建仁，右為中信銀行總經理陳佳文／今周刊提供）

記者蘇晟彥／綜合報導

《今周刊》18日公布第十二屆「商務人士理想品牌大賞」評選結果，中國信託商業銀行（下簡稱中信銀行）連續12年榮獲銀行品牌第一名。今年「商務人士理想品牌大賞」新設立的信用卡類別，中信銀行同樣也獲頒第一名，專業及貼心的金融服務等深受各界肯定。對此，中信銀行總經理陳佳文說，「身為臺灣最大的銀行，未來會持續以更謙虛、更嚴謹的態度，提供客戶更好的金融體驗。」

第十二屆「商務人士理想品牌大賞」頒獎典禮由副總統陳建仁親自頒，今年主辦單位持續和市場趨勢專家東方線上消費者研究集團合作，透過網路問卷，限定高階商務人士與醫師、律師、會計師等專業人士為調查對象，針對居家生活、家電、服務、交通工具等七大類，評選出各產業領導品牌，中信銀行勇奪服務類別銀行品牌第一名，成為該評選調查自2008年以來，銀行業十二連霸。此外，中國信託信用卡也從競爭激烈的信用卡市場與眾多品牌中脫穎而出，榮獲今年新設立的信用卡類別獎項第一名。

請繼續往下閱讀...

為致力提供客戶多元的金融產品和服務，中國信託在推動創新數位金融服務的同時，亦透過AI及大數據應用，傾聽及了解客戶需求，提供跨通路虛實整合的金融服務，包括「中信Home Bank」APP、智動GO智能理財、中國信託智能客服、臺外幣現鈔兌換機、指靜脈存提款ATM等多元創新的數位金融服務，不僅替客戶解決許多不便，也提供客戶安心、貼心及便利的金融服務，滿足廣大群眾的理財需求。

中國信託以提供信用卡客戶最佳支付體驗為核心理念，持續以客戶需求為導向，透過數據分析消費偏好，推出多元化支付工具及拓展消費場景，除與各業界龍頭合作發行聯名卡，並持續引領感應式支付，條碼支付、電子支付等發展，針對跨境線上購物、便利超商、速食連鎖、美食休閒、交通加油等通路，共同建構產業生態圈，使支付更融入於生活行為，提升客戶使用體驗。

此外，根據今年各項統計，中國信託金融控股公司及各子公司共計榮獲國內外194項獎項，已連續第八年獲獎數破百，不僅榮獲《The Asset》、《Euromoney》、《Asiamoney》以及《FinanceAsia》四家國際財經專業機構評選為「臺灣最佳銀行」外，更為首家獲得《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌頒發「亞洲最佳個人金融銀行」殊榮的臺灣金融機構。未來中國信託將秉持We are family的品牌精神，持續朝「臺灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

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