汽車傳產帶動車用零組件廠「出貨規模放大」！劍麟11月營收年增6.59%

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠劍麟（2228）公布11月合併營收為3.65億元，受惠於旗下汽車零組件產品展現良好的銷售成績，單月營收較去年同期成長6.59%；累計前11月合併營收為42.05億元，年增8.25%。

劍麟表示，主要客戶在進入汽車產業傳統旺季下，對旗下3大汽車安全零組件產品的備貨力道增溫，帶動汽車事業部營運規模持續放大，是貢獻11月營收繳出年成長表現的關鍵因素。

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劍麟仍積極擴大公司於汽車產業市場占有率，透過自有的金屬機加工及生產管理技術的優勢，切入單一客戶更多新產品合作計畫的可能性，創造在手訂單無虞，並對整體營運帶來正面的挹注。

根據中國工業和信息化部發布「新能源汽車產業發展規劃」（2021-2035年）徵求意見稿的發展願景指出，中國2025年新能源車之新車銷售占比將達25%左右，市場競爭力明顯提高，也凸顯中國汽車產業朝向自動駕駛、電動車等研發技術進程的決心，龐大的商機帶動品牌車廠及一階（Tier1）供應商加速智能化、安全件技術升級等開發，且擴大中國市場的布局，將有助於提高劍麟汽車業務發展的空間。

劍麟表示，公司與客戶在汽車安全零組件產品保持每年共同研發設計至量產的緊密關係，今年除了推出3大安全零件、行人保護裝置及避震器零件等新產品，也持續與客戶針對多項ADAS及電動車相關零組件產品進行討論及開發設計，以期隨著汽車事業部的業務觸角持續延伸，良好的訂單能見度將為整體營運注入新一波的成長活水。

展望第4季，劍麟看好汽車事業部營運仍為驅動公司整體營運的成長引擎。目前除了台灣、中國生產基地的產能利用率站穩高檔水準外，波蘭新廠產線的布建也已陸續就位，預縮式安全帶導管之新訂單即將進入試量產階段，劍麟以期隨著新廠生產的學習曲線逐步提升，效益展開進而精進整體毛利率及獲利能力。

此外，劍麟的展家事業部也致力於開發環保衣架等產品，創造市場區隔與差異化的產品，爭取更多新客戶、新訂單機會，增添公司整體營運良好的成長動能。