　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

違背公眾信任！美眾院彈劾川普　「濫權＋妨礙國會」一次看懂　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國聯邦眾議院18日通過彈劾總統川普的表決，指控川普濫用總統職權、妨礙國會調查等兩項罪名。之後彈劾案將送往參議院審判，再由參議員投票決定是否彈劾川普，讓他真的下台。路透社也整理彈劾川普的條款定義。

●濫權

彈劾背景下，濫權被定義為利用總統的巨大權力為「個人利益」服務。美國憲法中，濫權並無明確的可彈劾罪行，但總統可以因為叛國、賄賂及其他重大罪行，或行為不端被彈劾。

美國政治家漢密爾頓（Alexander Hamilton）在1788年寫下，彈劾程序是針對「源於公職人員不當行為」，也就是濫用、違背公眾信任。從川普的情況而言，就是拒絕提供烏克蘭安全援助，脅迫烏克蘭宣布對他有力的調查，已經算開國元勛認可的彈劾罪行。

喬治城大學法學院（Georgetown Law）教授席德曼（Louis Michael Seidman）指出，川普拿烏克蘭的國家安全利益換取政治利益，這就是彈劾的核心所在。

前總統尼克森（Richard Nixon）也是因批准對政敵進行稅務稽查，面臨彈劾，但在眾議院表決前就辭職下台；前總統柯林頓（Bill Clinton）則因與白宮實習生傳出緋聞，而被指控濫權彈劾，但最後是因偽證、妨害司法被眾院彈劾，參議院則未定罪。

▲▼川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

▲川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

●妨礙國會

另一項罪名則是「妨礙國會調查」，因白宮拒絕提供文件給國會調查人員，甚至指示幕僚及官員拒絕接受傳票跟作證。

白宮辯稱，憲法未要求幕僚出席國會作證，不過法官駁回該主張，因前白宮顧問麥甘（Don McGahn）就曾收到傳票。川普律師則說，因為彈劾程序對他不公平，川普拒絕配合彈劾調查是有正當性的。

另外，當年前總統尼克森也曾有一項類似的指控，為「藐視國會」。因為他拒絕配合傳票，交出罪證的錄音檔。不過藐視國會算輕罪，僅是蓄意未向國會提供證詞或文件，至於「妨害司法」則是廣泛禁止干預法律和司法秩序。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
是真的！全國高中職寒假提早放　週六先補課
華城殺人案警官驚傳自殺！　享年44歲
89.5萬起！TOYOTA小改款C-HR休旅車登台　主動安全
暖暖妙齡女獨得威力彩6.6億！她分享關鍵秘招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來...

台人福岡租車「車禍後逃逸」　日老闆PO護照「公開處刑」：要討厭台灣了

小媽媽最年幼僅11歲！聯合國維和部隊傳「海地留下數百私生子」

地磁北極加速「偏往俄羅斯」　專家坦承：地心發生變化…將衝擊衛星通訊！

化療3年吞下「最後一顆藥丸」　9歲童崩潰爆哭：我太開心了！

違背公眾信任！美眾院彈劾川普　「濫權＋妨礙國會」一次看懂　

保障同志人權！　德國批准禁止「性傾向扭轉治療」草案　

裴洛西放話「看參院如何接招」　扣彈劾案嗆川普：沒人能凌駕法律之上

香港澳洲自貿協定明年1月中生效！　進入市場「享0關稅待遇」

H胸網紅手機被偷！拒付贖金...「輪流含2根香蕉」深情片流出

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來...

台人福岡租車「車禍後逃逸」　日老闆PO護照「公開處刑」：要討厭台灣了

小媽媽最年幼僅11歲！聯合國維和部隊傳「海地留下數百私生子」

地磁北極加速「偏往俄羅斯」　專家坦承：地心發生變化…將衝擊衛星通訊！

化療3年吞下「最後一顆藥丸」　9歲童崩潰爆哭：我太開心了！

違背公眾信任！美眾院彈劾川普　「濫權＋妨礙國會」一次看懂　

保障同志人權！　德國批准禁止「性傾向扭轉治療」草案　

裴洛西放話「看參院如何接招」　扣彈劾案嗆川普：沒人能凌駕法律之上

香港澳洲自貿協定明年1月中生效！　進入市場「享0關稅待遇」

H胸網紅手機被偷！拒付贖金...「輪流含2根香蕉」深情片流出

精英獎／彭政閔獲選最佳運動精神獎　留下最美恰恰時光

高市國民黨立委候選人看板遭破壞　陳麗娜怒轟：愛與包容有底線

質疑來台旅客數字灌水　韓競辦「證據會說話」：61.9萬人來台目的非觀光

「一腳踹爆玻璃門」大鬧派出所　國安局軍官3萬交保

2019年10大疫苗新聞！「流感疫苗延遲、全球麻疹大流行」熱度最高

久坐害命！OL腿腫胸悶…醫一照「血塊塞爆肺」沒功能：差點掛掉

宏達電建置仁愛國中VR教育示範場域　吸引海外逾20國觀摩

Facebook 跨足影像遊戲！斥資23.5億收購雲端遊戲公司PlayGiga

深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來...

天冷想狂吃停不下來　吃飯前半小時1個動作「美食照吃不易胖」

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

泰國中生被譏同性戀　開槍射殺同學

辣妹夜店熱舞　皮褲炸開露下體

不斷更新／美眾院彈劾川普通過！

8歲年收7.8億元！小YouTuber開箱影片賺翻

哥勸弟別買彩券　20天後中2.8億

台裔護士救火山傷患　休假車禍亡

出軌會遺傳？女百人斬有偷情基因

H胸網紅「輪流含2根香蕉」片流出

美國彈劾俱樂部　無總統因此下台

18歲情侶麥當勞打工　被飲料機電死

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

車內81度　生豬肉丟車上竟然烤熟

更多熱門

相關新聞

大陸公佈對美加徵關稅商品排除清單

大陸公佈對美加徵關稅商品排除清單

中美達成部分貿易協議後，大陸國務院今（19）日公佈第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵為反制美301措施所加徵的關稅，已加徵關稅不予退還。第一批對美加征關稅的其餘商品，暫不予排除。

裴洛西嗆川普：沒人能凌駕法律之上

裴洛西嗆川普：沒人能凌駕法律之上

金磚銀副行長：建不依賴美元的體系

金磚銀副行長：建不依賴美元的體系

傳裸照給男學生　女師：給老公的

傳裸照給男學生　女師：給老公的

8歲年收7.8億元！小YouTuber開箱影片賺翻

8歲年收7.8億元！小YouTuber開箱影片賺翻

關鍵字：

美國川普總統彈劾眾議院濫權妨礙國會北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

即／北市警上網緝毒　被抓驚爆：自己人

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

在不瘋狂成員再爆「月收5500」　活不下去宣布退團

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面