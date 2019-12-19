違背公眾信任！美眾院彈劾川普　「濫權＋妨礙國會」一次看懂　

▲美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國聯邦眾議院18日通過彈劾總統川普的表決，指控川普濫用總統職權、妨礙國會調查等兩項罪名。之後彈劾案將送往參議院審判，再由參議員投票決定是否彈劾川普，讓他真的下台。路透社也整理彈劾川普的條款定義。

●濫權

彈劾背景下，濫權被定義為利用總統的巨大權力為「個人利益」服務。美國憲法中，濫權並無明確的可彈劾罪行，但總統可以因為叛國、賄賂及其他重大罪行，或行為不端被彈劾。

美國政治家漢密爾頓（Alexander Hamilton）在1788年寫下，彈劾程序是針對「源於公職人員不當行為」，也就是濫用、違背公眾信任。從川普的情況而言，就是拒絕提供烏克蘭安全援助，脅迫烏克蘭宣布對他有力的調查，已經算開國元勛認可的彈劾罪行。

喬治城大學法學院（Georgetown Law）教授席德曼（Louis Michael Seidman）指出，川普拿烏克蘭的國家安全利益換取政治利益，這就是彈劾的核心所在。

前總統尼克森（Richard Nixon）也是因批准對政敵進行稅務稽查，面臨彈劾，但在眾議院表決前就辭職下台；前總統柯林頓（Bill Clinton）則因與白宮實習生傳出緋聞，而被指控濫權彈劾，但最後是因偽證、妨害司法被眾院彈劾，參議院則未定罪。

▲川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

●妨礙國會

另一項罪名則是「妨礙國會調查」，因白宮拒絕提供文件給國會調查人員，甚至指示幕僚及官員拒絕接受傳票跟作證。

白宮辯稱，憲法未要求幕僚出席國會作證，不過法官駁回該主張，因前白宮顧問麥甘（Don McGahn）就曾收到傳票。川普律師則說，因為彈劾程序對他不公平，川普拒絕配合彈劾調查是有正當性的。

另外，當年前總統尼克森也曾有一項類似的指控，為「藐視國會」。因為他拒絕配合傳票，交出罪證的錄音檔。不過藐視國會算輕罪，僅是蓄意未向國會提供證詞或文件，至於「妨害司法」則是廣泛禁止干預法律和司法秩序。

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