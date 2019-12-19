最貴機位「空中豪宅」要價205萬　一房一廳還含乾溼分離浴室

▲阿提哈德航空A380的超豪華機位具有獨立客廳、廁所和臥室。

實習記者謝汶穎／綜合報導

阿提哈德航空（Etihad Airways）A380提供的「空中豪宅」（The Residence）是世界上最貴的機票，需要花費約6萬8000美元（約台幣205萬），但是卻可以享受一趟超豪華的空中之旅。Youtuber凱西（Casey Neistat）16日分享自己買下這張機票的實際經驗，公開這個擁有客廳、乾濕分離的廁所以及臥室的「高級套房」。

根據《每日郵報》報導，阿提哈德航空是阿拉伯聯合大公國其中一間航空公司，總部設在阿布達比，而這個機位由阿提哈德航空A380所提供。在凱西拍攝的影片中，一開始由專人帶領他到這個機位，而首先看到的是可以放下一個雙人沙發以及一台電視的「客廳」，而沙發的對面還有可以放置東西或是跨腳的踏板，提供很舒適的空間。

由客廳往內部走後，還有乾溼分離的廁所以及獨立的臥室，甚至在臥室中還有一台電是可以觀看。凱西也表示，客廳的部分是可以從外面看進來的，並沒有完全封閉，但廁所和臥室都是使用無窗戶的設計，創造出私人小套房的感覺。

「空中豪宅」的用餐方式當然也和其他機位不太一樣，桌子完全展開後，大概是一般機位餐桌的3到4倍大，還會有專門的服務員來鋪上桌巾，並幫忙擺好餐具。餐點也不是一整份的送上來，而是一道一道用精緻的盤子端上，就是要讓選擇這個機位的旅客，可以享受到最高級的服務。

凱西在影片的最後表示，「如果你想要體驗一次航班的豪華機位，花掉大概一台全新豐田汽車的價錢，就可以考慮一下空中豪宅。」雖然可以享受一趟極為高級的飛行過程，但對許多人來說，花掉這筆錢可能不一定是件值得的事。