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鴻海捐贈新北頂埔消防分隊設備　強化打火兄弟第二套消防衣褲

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▲鴻海科技集團宣布捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組。（圖／鴻海提供）

▲鴻海科技集團捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

為了強化地方的消防安全設備，鴻海（2317）今（19）日宣布捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組，總價48萬元，希望藉此拋磚引玉，讓更多民間企業、地方社團共同關心地方防救災工作。

鴻海台北總務總處長梁立信出席捐贈儀式表示，去年4月鴻海中山二廠突發火警事件，鄰近各區消防隊皆出動人力支援，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡，故透過捐贈消防設備表達感謝之意。

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▲鴻海科技集團宣布捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組。（圖／鴻海提供）

▲鴻海科技集團捐贈新北市土城區頂埔消防分隊衣褲。（圖／鴻海提供）

新北市政府消防局副局長陳崇岳表示，為提升消防人員救災安全，第二套消防衣褲鞋是新北市消防局目前努力的方向。

鴻海表示，集團支持「打火兄弟」行之有年，去年底就與土城區廠商協進會一同捐贈救災設備感謝頂埔消防分隊，共捐贈熱顯像儀器、光纖式照明索及2.5吋救災消防水帶等各式救災裝備器材，強化消防分隊救災效能。

防災合作方面，鴻海強調，每年「安全健康月」的消防闖關活動，新北市提供全市唯一一部地震體驗車，讓虎躍廠、頂埔廠、民生廠及中山二廠同仁體驗，也支援消防緊急應變系列講座課程講師，攜手提升災害應變能力。

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