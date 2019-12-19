香港澳洲自貿協定明年1月中生效！　進入市場「享0關稅待遇」

▲香港與澳洲簽署的《自由貿易協定》和《投資協定》於2020年1月生效。（圖／翻攝自香港特別行政區政府）

記者康心禹／綜合報導

香港政府18日宣布，香港與澳洲今年3月簽署的《自由貿易協定》（Free Trade Agreement）和《投資協定》（Investment Agreement），將於明年1月17日正式生效，涵蓋範圍包括貨物貿易、服務貿易、投資、政府採購、知識財產權、競爭事宜等，將為兩地經貿環境開拓更寬廣的市場機會。

據《路透社》報導，香港商務及經濟發展局（CEDB）局長邱騰華表示，雙方所作出的承諾遠超過各自在世界貿易組織（WTO）所作的承諾，讓兩地的貨物、服務和投資可以以更優惠的條件進入對方的市場，在現今全球經貿環境不明朗的情況下，提供了高透明度和可預測性的貿易和投資條件。

邱騰華還說，兩份協定能在短短兩年半內由展開談判至簽訂，並於明年初生效，充分反映香港與澳洲對雙邊關係的重視。在貨物貿易方面，所有香港原產貨物可在《自貿協定》生效後，即時透過簡易的申請程序，以零關稅進入澳洲市場。

在服務貿易方面，澳洲對約140個服務行業作出具體承諾，讓香港的服務提供者所獲待遇不會遜於當地的服務提供者，涵蓋範圍包括香港具傳統優勢或發展潛力的行業，如專業服務（包括仲裁、調停和調解服務）、商業服務、運輸服務、金融服務及電訊服務。

在投資方面，《自貿協定》讓香港投資者可以以更優惠的條件進入澳洲市場，兩地投資者亦將受惠於新《投資協定》下有關投資待遇和保障的相關條文。《自貿協定》的其他優惠措施還包括更便利的商務旅遊安排，以及便利雙方參與彼此政府採購市場、有效保護知識財產權。