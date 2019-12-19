美國半導體廠安森美將在CES展現物聯網技術

▲安森美（ON Semiconductor）物聯網解決方案。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

國際消費電子展CES即將在明年1月7日至10日於美國拉斯維加斯登場，美國半導體廠安森美（ON Semiconductor）將在CES 2020展示應用於智慧家庭、聯接的建築和個人物聯網（IoT）的各種創新技術。

安森美針對語音控制和語音用戶介面（VUI）將做兩個演示，採用LC823455，提供可攜式聲學方案的關鍵特性及支援VUI。

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另外是用於開發工業LED照明應用的聯接照明平台，該平台將提供由RSL10 系統級封裝（RSL10 SIP）支援的低功耗藍牙聯接，以及用於大功率有線聯接的乙太網供電（PoE），將演示調光和開/關功能。

智聯建築的演示將進一步展示更多的低功耗方案，它結合Zigbee Green Power、能量採集開關和智能無源感測器，展示擁有環境感知和控制的完全免電池的無線方案。

安森美半導體的IoT專知還伸展到視覺系統，如智慧門鈴、擴增實境（AR） / 虛擬實境（VR）/ 混合實境（MR）、家用網路(IP)攝影機和可穿戴設備，在演示區將顯示多樣化的智能成像能力，包括採用4次片上高動態範圍（HDR）曝光的高性能4K感測器。

針對電池供電的安全防衛攝影機，安森美半導體將展示低功耗400萬畫素（MP）HDR方案，是基於AR0237IR CMOS影像感測器和Ambarella CV25 人工智慧（AI）系統單晶片的反欺詐人臉識別演示，將影像監控提升到新的安全級別，證實在白天和晚上都有效。