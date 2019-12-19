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白宮轟「史上最可恥」！美眾院通過彈劾　川普：明年用選票弄走裴洛西

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▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國眾院18日歷時數小時針對總統川普的彈劾辯論後，通過「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。對此，白宮先是發聲明怒嗆「這是我國史上最可恥的政治事件之一」，川普隨後在集會現場提到，民主黨啟動的彈劾調查根本是「政治自殺」行為，他終將成為最終獲勝的那一方，並對著群眾大喊「你們看到我的民調了嗎？」

白宮透過聲明表示，彈劾是場「騙局」（sham），更是「我國史上最可恥的政治事件之一」，民主黨人在眾院針對總統推動不合法的彈劾條款，眾院今日所達成的重大決議，沒有得到任何共和黨人的支持，也沒有提供任何不當行為的證據，「總統絕對沒有做錯任何事情，儘管如此，民主黨人仍選擇利用黨派基礎持續推進；事實上，數周前的聽證會就已證明，他（川普）沒有做錯任何事情。」

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲▼美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

與此同時，川普正在密西根州集會發表演說。在大約1小時的談話期間，他把矛頭指向民主黨人，「隨著今天眾院非法違憲的彈劾，『無所事事』的民主黨人也宣告他們對美國選民深深的仇恨與蔑視」，且歷經3年的惡意政治迫害和惡作劇，民主黨人這是在自己身上烙印出恥辱印記，但他終將獲勝，「明年將會有上千萬名美國人出來投票，讓（眾議院議長）裴洛西下台！」

白宮表示，「（民主黨）這些嘩眾取寵動作都說明了這一點，民主黨人忽視國家的需要，也就是一個為人民服務的國會。」

►不斷更新／美眾院表決通過！　川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

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▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

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